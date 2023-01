“Con audiencia maquillada, mi agresor queda libre; dice Saxofonista Elena Ríos

A través de sus redes sociales, la saxofonista, activista y feminista, Elena Ríos; dio a conocer que su agresor Juan Antonio Vera Carrizal, quien la atacó con ácido en septiembre de 2019 cuando se encontraba caminando en Huajuapan de León, en la región Mixteca de Oaxaca, salió de prisión.

Asimismo, explicó que el juez Teódulo Pacheco Pacheco se encuentra aprobando todos los medios de prueba falsificados y sin metodología de su agresor los cuales pretenden hacerlo pasar por una persona 'enferma'.

Hay que señalar que desde el pasado 16 de enero, Ríos señaló al juez de control de Huajuapan, Teódulo Pacheco, de ser parcial y favorecer a su agresor para continuar el proceso en libertad condicional.

El año pasado, la defensa de Vera Carrizal pidió la reclasificación del delito de tentativa de feminicidio al de lesiones, con lo cual el empresario y político logró dejar la prisión.

El #Juez en su resolución aprovechando y reiterando que “no podemos intervenir en su resolución”, dice palabras que mi asesora @DianaCristal290 y Mp no dijeron, ante el cansancio confía en que los datos nos serán desapercibidos. ‼️ @tsjoaxaca @SCJN @ArturoZaldivarL @CNDH ‼️

El proceso para la resolución tuvo como antecedente cinco largas audiencias para determinar la medida cautelar.

María Elena Ríos fue atacada con ácido en septiembre de 2019 y responsabilizó del ataque al ex diputado del PRI y empresario, Juan Vera Carrizal, por lo que fue detenido acusado de tentativa de feminicidio.

‼️Continuan las dilaciones‼️



‼️Continúa la #ViolenciaInstitucional‼️



‼️Continúa el desgaste‼️



No en tiendo aún por qué tanta saña por pedir justicia y que apegada a la ley no d a lugar a que liberen a quien me quizo matar con ácido.



ESTO ES UNA TORTURA 😞 pic.twitter.com/mdkC9bf2Gg