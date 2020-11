¿Te da miedo conducir en carretera? Lee atentamente

Ciudad de México.- Aunque no te lo parezca, conducir en carretera puede ser incluso más simple que hacerlo en la ciudad.

"El manejo en carretera es más seguro. Estadísticamente hay menor cantidad de accidentes que en el día a día en la ciudad, esto obviamente por la gran cantidad de autos que hay. Pero si en la carretera llevas una velocidad adecuada, si vas concentrado en tu manejo, realmente no hay tantos factores que puedan intervenir en un accidente", explicó el piloto Pancho Name, embajador de seguridad vial para Quálitas.



Sigue los consejos de Name para aventurarte por nuevos caminos.

Revisa el estado de tu auto

Recuerda que el desgaste al que se someterá el vehículo en la autopista será mucho mayor, así que, antes de salir, revisa que la presión y el estado de las llantas, así como los niveles del motor, sean óptimos.

Empieza con pequeños trayectos

Lo ideal es que hagas rutas cortas cuyo propósito principal sea precisamente iniciarte en el manejo. Explora previamente la ruta en Google Maps o Waze, establece si tendrás puntos para detenerte, así como la ruta de regreso. De ser posible, elige horarios con poco tránsito. Todo esto te ayudará a mitigar el estrés que pueda causarte este ejercicio.

Elige tu carril con anticipación

Recuerda que una de las reglas de oro en la conducción es la anticipación. Elige tu carril según la velocidad a la que vayas y a la que circulen los vehículos frente a ti.



No esperes hasta el último segundo para rebasar a un camión o tráiler, anticipa tu movimiento, haz tu cambio de carril y rebasa cuando sea oportuno; una vez que pases al vehículo en cuestión puedes volver al carril de baja velocidad.



"Otro factor de gran riesgo es usar el carril de alta como si fuera el de baja porque los coches que vienen rápido en lugar de esperarse quieren rebasar por la derecha y se hace toda una confusión y ahí es donde se genera una gran cantidad de accidentes", dijo Name.

Sin miedo al muro de contención

¿Te da miedo circular por el carril de alta velocidad porque piensas que puedes estamparte contra el muro? Name explica que ese es un miedo causado por no saber medir la velocidad.



"Todos los impactos o las marcas de llantas que ves en el muro son de conductores que llegaron a exceso de velocidad y presentaron subviraje. Si llegas a una curva a 160 km/h cuando la tenías que tomar a 110, al querer girar el auto, éste se sigue de frente y te estrellas contra el muro. El mejor antídoto contra ese miedo es saber que si respetas los límites de velocidad y llevas tu vista lo más lejos posible, no hay forma de que termines ahí", detalló.

Movimientos cuidados

No dejes que el nerviosismo te haga cometer maniobras arriesgadas en tus primeras veces en carretera. Recuerda que antes de efectuar un cambio debes estar completamente seguro de poder hacerlo.



"La parte clave del manejo en carretera es aprender a medir las velocidades y las distancias. Algo que suele suceder a los primerizos es que, al hacer un cambio de carril, ven que viene un vehículo rápido por el carril izquierdo y de todas formas deciden hacer el cambio, pero eso puede ocasionar que el vehículo que viene por el carril de alta colisione. En estos casos, es mejor desacelerar aunque tengas que bajar mucho la velocidad, pero no hacer un cambio abrupto de carril", subrayó el piloto.

No desesperes

Cuando te sientas listo da el siguiente paso: manejar en una carretera con un solo sentido de ida y uno de vuelta. Aquí, Name explica que la clave está en ser paciente.



"Lo principal es entender que son caminos donde no hay que desesperarse, si viene un vehículo lento delante de nosotros, hay que hacer rebases hasta tener visibilidad. Hay gente que quiere rebasar en curva o en rectas muy pequeñas cuando no ve si alguien viene de frente y es donde generalmente suceden los accidentes. Hay que saber medir la potencia de nuestro auto, estar seguros que no viene ningún vehículo de frente, hacer el rebase y regresar al carril sin meterse de forma abrupta al otro vehículo".

No abuses de los frenos

En caminos con muchas curvas recuerda que lo ideal es que lleves un ritmo constante.



"Es importante frenar con tiempo, de forma suave y no abusar del pedal. En carreteras con muchas curvas uno de los factores clave es no pisar todo el tiempo el pedal del freno porque eso hace que se calienten, ebulla el líquido de frenos y nos quedemos sin capacidad para detenernos", apunta Name.

¡Disfruta!

Relajarte te ayudará a cometer menos errores, a disfrutar del camino y a darte cuenta que manejar en carretera es muy placentero si eres prudente.