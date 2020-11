Confía AMLO en que reforma de ley de Infonavit acabe con "transas" a trabajadores

Claudia Guerrero

MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que con la reforma a la Ley del Infonavit se termina "la transa" de empresarios que aprovecharon los permisos que obtenían para construir unidades habitacionales en cerros, sin importarles el interés de los trabajadores.

Para el mandatario, anteriormente se creía que el trabajador necesitaba ser tutelado para obtener su crédito y aprovechando eso y a fin de mantener el "costosísimo" aparato de intermediación que significaba el Infonavit, algunos empresarios hicieron negocios.

"No generalizo porque también hay empresarios de la construcción muy honestos, íntegros, responsables, pero también surgieron en los últimos años nuevas empresas, como hongos después de la lluvia, y políticos y familiares de políticos para hacer unidades habitacionales que ahora están abandonadas por qué no les importan a las cinco, no les importaba el pueblo, les importaba hacer el negocio, el atraco", dijo.

"Por eso, a comprar terrenos en greña en los cerros, porque ahí compraban por hectárea, no por metro cuadrado, pero no hay transporte, pero no hay agua, está muy lejos, eso no importa, lo que interesa es que ya tengo el permiso para comprar un cerro que me cuesta muy poco y ahí voy a construir y ya tengo el acuerdo para recibir el dinero de los créditos de los trabajadores y ya después vemos quién se va a ir a vivir allá, pero yo ya hice mi negocio, mi transa, entonces eso se termina".

Reforma a la Ley del Infonavit

Al presentar un informe sobre el proyecto de reforma a la Ley del Infonavit, López Obrador dijo que se estarán informando a los trabajadores sobre la simplicación de los trámites y los nuevos beneficios que representarán estas modificaciones.

"Una vez que se apruebe se va a dar a conocer que ya se cuenta con este nuevo marco legal para el otorgamiento de los créditos en el Infonavit y se va a estar informando a los trabajadores de todos los trámites que se van a simplificar y que pueden ellos llevar a cabo para obtener los créditos porque, como en otros asuntos, a veces falta información, no hay información para todos, hay quienes están aportando sus cuotas y no conocen que pueden utilizar estos beneficios de la Seguridad Social, que son productos de sus derechos, son prestaciones, y se lleva mucho tiempo el que se pueda acceder a un crédito, entonces vamos a estar informando constantemente, aquí Carlos Martínez (de Infonavit) y Román Meyer (de Sedatu) van a estar informando de cómo vamos avanzando, qué efectos ha tenido esta reforma", sostuvo.

Se mostró confiado en que la reforma ayudará mucho para que la gente tome la iniciativa y ya no un ciudadano imaginario que debe ser conducido, asesorado o tutelado.

"Ya no es la política corporativa, es la política democrática de participación libre de los ciudadanos, cada ciudadano puede actuar con libertad y ejercer sus derechos", aseveró.

"Por eso todo lo que el gobierno está llevando a cabo se traslada a la gente de manera directa, sin intermediación, porque el ciudadano es mayor de edad, el pueblo sabe lo que le conviene, lo que no le conviene, no es que se requiera de estos mecanismos de intermediación, sino procurar que todos actuemos con mucha libertad".