Conflicto México-Ecuador: AMLO pide a la Celac unirse a su denuncia; 'Es una canallada', dijo

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, solicitó a los países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) el apoyar su denuncia contra Ecuador tras la irrupción policiaca a la Embajada de nuestro país.

Dicha demanda se presentó ante la Corte Internacional de Justicia; el mandatario federal llamó este tipo de agresiones como una ‘canallada’.

La presidenta de la Celac, Xiomara Castro, procedió a reproducir el video que el Gobierno Federal le hizo llegar, y que muestra lo ocurrido en la Embajada de México en Ecuador.

Posteriormente, ocurrió la participación del mandatario, en la que pidió, no participara la representación ecuatoriana.

'Nuestra postura a esta flagrante violación a nuestra soberanía y al Derecho Internacional, ya es conocida porque interpusimos una denuncia en la Corte Internacional de Justicia, es par solicitar dos cosas, en lo fundamental, primero que se expulse de la ONU a Ecuador en tanto no se pronuncien por la no repetición de este hecho vergonzoso y violatorio; el segundo es para definir procedimiento a partir de este caso, para que si cualquier Estado actúa de la manera como lo hizo Ecuador, el Tribunal presente a la Asamblea General de Naciones Unidas su resolución de expulsión definitiva de la ONU, y que el Consejo de Seguridad no puedan ejercer el caduco derecho de veto', indicó el mandatario.