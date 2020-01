No sólo con cachitos: conoce las opciones de AMLO para vender el avión presidencial

CANCÚN, Q. Roo.- El presidente Andrés Manuel López Obrador sorprendió a propios y extraños con su propuesta de vender el avión presidencial TP-01 o José María Morelos y Pavón, por medio de una rifa a través de la Lotería Nacional.

En redes sociales los memes no se hicieron esperar y las críticas están a la orden del día, sin embargo, lo cierto es que la idea de los “cachitos” de 500 pesos no es la única con la que el Gobierno de México pretende deshacerse del polémico avión.

¿Cuáles son las opciones respecto al destino de avión presidencial?

"No es fácil esto (vender el avión) porque si el Presidente no lo va a usar pues qué empresa usa un avión así. La verdad que fue un exceso esto. Esto no debió hacerse. No debieron comprar este avión, ya ni los más ricos del mundo y extravagantes, ya no tienen estos aviones", argumentó el presidente en su conferencia matutina.

El pdte. @lopezobrador_ informó de las posibilidades para vender el #AviónPresidencial en beneficio del pueblo de México:



1.Venta (avaluó de 130 mdd)

2.Recibir a cambio equipos médicos para hospitales públicos

3.Copropiedad

4.Renta por hora

5.Rifa (6 mill de cachitos de $500c/u) pic.twitter.com/upoXgqpZFm — Jesús Ramírez Cuevas (@JesusRCuevas) January 17, 2020

“Estoy seguro que la gente nos va a ayudar, los empresarios nos van a ayudar a resolver este asunto. Hay legisladores que nos cuestionan que no se haya vendido el avión; 'no son tamales de chipilín'".

Venta

El valor comercial avión presidencial “José María Morelos”, fue tasado por Naciones Unidas en 130 millones de dólares, cantidad que el Gobierno de México espera por parte de un potencial único comprador, mismo que hasta el momento, ofrece únicamente 125 millones de dólares.

Recibir a cambio de equipo médico

Durante la conferencia de prensa matutina, AMLO recalcó que otra opción es que Estados Unidos adquiera la aeronave a cambio de ambulancias, tomógrafos, máquinas de rayos x y "todo lo necesario para hospitales”.

Copropiedad

Sobre este punto, el presidente propone que empresarios como Carlos Slim, Carlos Salazar y Antonio del Valle, con quienes se ha reunido, adquieran en conjunto el avión presidencial.

Renta por hora

Otra de las opciones es que lo administre la Fuerza Aérea Mexicana y que ésta rente por hora a un precio mayor a su mantenimiento, que es de 15 mil dólares por hora.

Rifa

Por último, el presidente puso sobre la mesa la polémica idea de una rifa a través de la Lotería Nacional: 6 mil cachitos de a 500 pesos.

(Con información de Notimex y redes sociales)