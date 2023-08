Conoce la ley ‘3 de 3’ que protege derechos de mujeres e infantes

La titular de la Unidad Técnica para la Igualdad de Género del Senado, Sulma Campos Mata, señaló que la ley '3 de 3’ está para la protección de aquellos niños y niñas, así como de mujeres que hayan pasado por situaciones de violencia.

Su objetivo principal es evitar que una persona que haya ejercido algún tipo de violencia, pueda obtener un empleo o cargo en el servicio público.

El 29 de mayo de 2023, en el Diario Oficial de la Federación se dio a conocer que la persona no será considerada para un cargo del servicio público, si fue acusada de una o más de las siguientes agresiones:

Se recalcó que para ser parte del gobierno no basta sólo con tener conocimiento sobre la política, sino que también se deben poner a prueba los valores que nos definen como ciudadanos idóneos.