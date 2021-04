Consejero de AMLO sugirió ‘taparle la boca a reporteros’ en mañaneras

MÉXICO.- El Consejero Jurídico de la presidencia, Julio Scherer, consideró que para evitar sanciones del Instituto Nacional Electoral (INE) contra el presidente Andrés Manuel López Obrador será necesario "tapar la boca a los reporteros" que asisten a la conferencia mañanera y así evitar que aborden temas de carácter electoral.

Durante una entrevista con Aristegui Noticias, el funcionario señaló que ese es el nivel al que se ha llevado el tema y sostuvo que son los comunicadores quienes se tendrían que abstener de realizar cuestionamientos.

Explica que, ponen en riesgo al jefe del ejecutivo ante la advertencia del INE sobre la posible aplicación de multas u otras medidas cautelares, como el arresto, por violar la veda electoral.

Tenemos que decirles: 'oiga, por favor no pregunten eso'.

"Bueno, el presidente tiene un problema, hay que taparle la boca también a los reporteros. Y decirle a los reporteros: 'usted no puede preguntar de eso y no puede preguntar del otro'.

Para el Consejero Jurídico de la presidencia, el INE se está excediendo en una serie de decisiones que limitan las expresiones del mandatario y consideró una falta de respeto plantear la posibilidad de un arresto del presidente mexicano.

Asimismo consideró que el organismo electoral se excede cuando plantea castigos contra candidaturas del partido en el Gobierno, Morena.

"Me parece que son excesos a los que está llegando ese Instituto, como también son un exceso las faltas que están planteando para retirar candidaturas. La no presentación de un informe de gastos es un exceso, me parece que se sobre limitan, creo que podría haber otras sanciones", expresó en entrevista.