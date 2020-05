¿Sabes por qué se contagian más los jóvenes de entre 30 y 34 años?

Ciudad de México.- El coronavirus, Covid-19, se ha alojado más en personas de treinta años, acuerdo con cifras de contagio de la Secretaría de Salud Federal (Ssa).

Para Jaime Briseño Ramírez, médico infectólogo del Área de Covid-19 del Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, esto se debe a una simple razón y es que son los que más se exponen puesto que tienen que trabajar.



Los "treintañeros", mencionó, son la parte de la población que de cierta manera no ha podido cumplir con el aislamiento domiciliario impuesto para contener la infección SARS-CoV-2.

"Son las personas que tienen una vida productiva, que están saliendo más, que se están exponiendo más", explicó.



La Ssa señaló que de este grupo de la población en la entidad, la enorme mayoría han sido ambulatorios, es decir han continuado su tratamiento en casa, mientras que un porcentaje reducido ha sido hospitalizados.



Briseño Ramírez aseguró que aunque tienen una ventaja por ser jóvenes, no se excluye el peligro que pueden correr al ser portadores de la enfermedad.

"Aunque el riesgo es menor, sigue existiendo. Aunque estadísticamente los casos graves están en edades más avanzadas siempre hay una proporción de casos que no se ajustan a esa estadística", detalló.



Enfatizó que se puede presentar la situación en la que muchos de ellos lleguen a atención médica sin conocer que padecen alguna enfermedad crónico degenerativa.



"Muchas personas jóvenes se dicen sin comorbilidades, pero no quiere decir que no las tengan, (sino) que no han sido detectadas. En este contexto un paciente joven puede ser hipertenso, no puede estar en rango de obesidad, pero si en sobrepeso (...) y aun así hay gente joven que sin ninguna comorbilidad previa puede desarrollar una enfermedad grave porque el sistema inmune es distinto para cada persona", afirmó.



En México ciudadanos en el rango de edad 30 a los 34 años que han perdido la vida.



"Hay una alta sensación de seguridad de que a las personas jóvenes no les va a pasar nada, y eso no es cierto. Tenemos los extremos estadísticos en donde hemos ingresado a gente joven sin comorbilidades y que desarrollan enfermedad grave y que inclusive han ido a terapia intensiva", destacó el especialista.