Córdova Gutiérrez responde a Beatriz Müller, esposa de AMLO

Respecto a lo difundido a través de redes sociales por Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del Presidente, acusando que no pudo votar en la consulta popular sobre juicio a expresidentes en una mesa, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello consideró que puede estar mal informada, toda vez que su dirección, para fines electorales, fue actualizada hace meses.

"Siempre he sido muy respetuoso de la señora Gutierrez Müller, a lo mejor no está informada, su domicilio y el del señor Presidente se actualizó hace unos meses, a lo mejor está mal informada, en la casilla que le toca hay una papeleta esperándola hasta las 6 de la tarde", declaró Lorenzo Córdova en conferencia de prensa.

"Gracias, INE México por no permitirme votar en una mesa receptora especial para ciudadanos en tránsito, gracias, gracias. Así, ¡que viva la democracia selectiva!", escribió la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador en la red social de Facebook.

De esa forma la historiadora expresó su molestia por no poder participar en la primera consulta popular, organizada por el INE, en la cual se les pregunta a los ciudadanos sí está de acuerdo o no con la posibilidad de abrir procesos penales contra actores políticos del pasado, incluidos los expresidentes de México.

AMLO acusa al INE de no instalar casillas suficientes

Ayer en su gira de trabajo por Sinaloa y Durango, el presidente López Obrador acusó a la autoridad electoral de no instalar las casillas suficientes para la consulta popular.

"Desgraciadamente los que deberían de estar promoviendo esta consulta no quisieran que se supiera nada, ni hay casillas suficientes.

"Voy a Nayarit y estaba pensando en votar, pero no hay, no va a haber casilla y no se escucha nada, no se informa...silencio, cuando deberían de estar promoviendo la participación de la gente", dijo.

El voto es libre, universal, directo, secreto, personal e intransferible. Denuncia a los mapaches. ¡VOTA! ¡Defiende tu sufragio! ¡Que viva la democracia! pic.twitter.com/gqq2mIpzaQ — Beatriz Gutiérrez Müller (@BeatrizGMuller) June 6, 2021

