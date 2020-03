Six Flags cierra sus puertas hasta nuevo aviso por Covid-19

Ciudad de México.- Ante la pandemia de coronavirus, el parque de diversiones Six Flags México decidió cerrar hasta nuevo aviso.

Hoy, a través de su cuenta de Twitter, la cadena de parques anunció que suspenderán labores a partir de mañana 15 de marzo y hasta finales de este mes, momento en que evaluarán la situación.

La medida también se aplicará para el parque acuático de diversiones que maneja en Oaxtepec, Morelos: el 'Hurricane Harbor Oaxtepec', el cual fue inaugurado el 30 de mayo de 2017.

"Si bien no se han reportado casos de COVID-19 en ninguno de nuestros dos parques, la seguridad de nuestros visitantes y miembros del equipo es siempre nuestra máxima prioridad", se lee en el aviso que el parque publicó.

Las medidas sanitarias impuestas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), ante la pandemia de coronavirus han impactado de manera directa a la industria del espectáculo, la diversión y entretenimiento a nivel global.

Ante esto, y siguiendo las recomendaciones de evitar sitios concurridos para evitar el contagio se han tomado medidas drásticas como la cancelación de diversos eventos masivos que van desde ferias, festivales musicales, de cine, obras de teatro y conciertos, además de que han cerrado sus puertas los parques de diversiones más visitados.

Uno de los eventos más esperados en lo que va del año en nuestro país es el Vive Latino que hasta el momento se llevará a cabo mañana 14 y el domingo 15 de marzo, pero, ya no contará con la presencia de bandas y figuras como All Them Witches, Ambar Lucid, Biznaga, Fangoria, Enrique Bunbury, Gustavo Santaolalla, Kyary Pamyu Pamyu, Portugal The Man, Usted Señálemelo y Vetusta Morla, además de She Wants Revenge.

Por otra parte, la banda de metal Megadeth, los británicos Paradise Lost, los suecos de Bloodbsth y Katstonia de Suecia, cancelaron su participación en el Festival Hell & Heaven.

El cantante Carlos Rivera no se presentará en Merida, Yucatán, concierto programado para el 14 de marzo.

Mismo caso es el Ricky Martin quien anunció con unas horas de antelación que el concierto que ofrecería hoy, en Monterrey, no se realizaría.

(Con información de Notimex)