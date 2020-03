Ebrard y Pompeo coordinan plan para evitar propagación de coronavirus

Ciudad de México.- Marcelo Ebrard Casaoubón, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), reveló que se encuentra en comunicación con sus homólogos de Estados Unidos y Canadá para el intercambio de información ante la contingencia de salud pública por el coronavirus COVID-19.

El canciller, a través de su cuenta de Twitter, dijo “estoy en comunicación con mis homólogos de Estados Unidos y Canadá para facilitar la coordinación y el intercambio de información respecto a la contingencia de salud pública que vivimos”.

El vocero del departamento de Estado de EU, Morgan Ortagus, Pompeo “habló con Ebrard para hablar sobre la contención y mitigación del brote de Covid-19".

"El secretario Pompeo expresó su interés en prevenir una mayor transmisión comunitaria y en desarrollar una respuesta eficaz, coordinada, contra el Covid-19. Estados Unidos sigue trabajando de cerca con México en una amplia gama de asuntos de política exterior, entre ellos asegurar nuestra frontera compartida”, agregó.

Ayer, Ebrard Casaubón se comunicó vía telefónica con el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, a fin de compartir información y coordinar mecanismos para evitar la propagación del COVID-19 entre ambos países.

También te puede interesar: ¡El dólar se dispara otra vez! Llega a los 24 pesos

El canciller enfatizó la disposición del gobierno de México para colaborar con las distintas autoridades del gobierno estadounidense para hacer frente, de manera conjunta y coordinada, a la pandemia de coronavirus a nivel regional.

Ebrard subrayó que la estrategia de México está basada en las disposiciones y mecanismos sugeridos por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Por su parte, el Departamento de Estado de EU señaló en un comunicado que Pompeo expresó su interés en evitar una mayor transmisión comunitaria y en desarrollar una respuesta efectiva y coordinada contra el COVID-19.

Spoke with #Mexico's Foreign Secretary @M_Ebrard about efforts to contain and mitigate #COVID19 through increased preventative measures. We will continue to work closely with Mexico on an effective, coordinated response and on securing our shared border.