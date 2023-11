Corte batea a AMLO y avala que Laynez revise fideicomisos

La Suprema Corte de Justicia descartó este martes, por notoria impprocedencia, el impedimento promovido por el ejecutivo para que el ministro Javier Laynez no siga tramitando la demanda que busca invalidar la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial Federal .

Por unanimidad, el pleno de la corte decidió que los impedimentos no proceden tratándose de acciones de inconstitucionalidad, pues no están previstos en la ley reglamentaria de estos juicios.

La Consejera Jurídica del Ejecutivo, María Estela Ríos, planteó el impedimento la semana anterior, argumentando que Laynez expresó varias opiniones sobre la eliminación de los fideicomisos en entrevistas de radio y tv, en las que señaló que esta medida afectaría la independencia judicial.

"Soy consciente de que la Corte ha permitido de manera muy excepcional la procedencia de algunos impedimentos, sólo cuando son planteados por la propia ministra o ministro, en situaciones en las que ante de llegar al Pleno se participó directamente en la aprobación de alguna disposición de carácter general", expresó Laynez en la decisión de hoy.

"No me considero impedido, me parece que no procede, pero yo no considero afectado en absoluta la objetividad", añadió.