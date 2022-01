Covid-19: Jalisco exigirá certificado de vacunación para eventos recreativos

De acuerdo a la información difundida por el gobierno del estado, a partir de este viernes 14 de enero será obligatorio presentar certificado de vacunación anticovid para entrar a estadios, antros, bares, salones de eventos, centros de convenciones, por mencionar algunos eventos recreativos. Estas medidas solo aplicarán para mayores de edad.

Sobre las personas “que han decidido no vacunarse” y podrán presentar un resultado negativo con 48 horas de vigencia, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez aclaró: “El sistema estatal de pruebas gratuitas no va a dar este tipo de pruebas a las personas que no estén vacunadas. Si quieren mantenerse en su postura de no vacunarse, y asistir a estos eventos, tendrán que pagar una prueba para poder acceder”.

Las fiestas patronales, ferias, carnavales y peregrinaciones se mantienen suspendidas en Jalisco hasta el 12 de febrero.

Por otro lado, el regreso a clases presenciales en educación básica continúa para el lunes 17 de enero; para educación media superior será el 31 del mismo mes.

“A partir del 31 (de enero) cada institución de educación superior está en la libertad de poder definir, bajo el modelo que consideren, el regreso a la presencialidad”. “Este esquema de escalonamiento lo que nos va a permitir es evitar que regresar todos al mismo tiempo haya una menor capacidad de respuesta ante un posible crecimiento de contagios”, añadió.

El 11 de enero se aplicará la dosis de refuerzo al sector de educación básica y al siguiente día el personal de educación media superior y superior.

Certificados de vacunación que serán válidos en Jalisco

Se podrá utilizar el certificado federal de vacunación contra Covid-19 con esquema de dos dosis o una, para poder entrar a los sitios y actividades previamente mencionadas en el estado.

Otros documentos que serán válidos es la papeleta de vacunación entregada en Jalisco o un comprobante de vacunación de Estados nidos y otro país.

