Covid: Con el 50% de vacunación bajaría 90% la mortalidad

Ciudad de México.- Con la mitad de cobertura de vacunación contra Covid-19 se podrá reducir más del 90 por ciento la mortalidad por esta enfermedad, aseguró Sergio Bautista, director de Economía de la Salud del Instituto Nacional de Salud Pública, quien participó en el diseño de la estrategia de vacunación.

"Eso es muy poderoso y eso es lo que a final de cuentas en la balanza pesa muchísimo. Podemos evitar una gran enorme carga de sufrimiento y muerte relativamente pronto", señaló durante su participación en el foro Vacunación para Covid-19: Retos hacia la cobertura universal, organizado por el Instituto Nacional de Salud Pública.



El académico detalló que hay consenso de que proteger a las personas que están en mucho riesgo de muerte en las próximas semanas y meses, es la prioridad.



"Si bien no es la estrategia más óptima para la recuperación del empleo tenemos beneficios en recuperación del empleo con esta estrategia, pero sobre todo tenemos un beneficio enorme en reducción de mortalidad".

Según la estrategia presentada por el Gobierno, entre mayo y junio de 2021 se alcanzaría este 50 por ciento de cobertura.



Celia Alpuche, directora del Centro de Investigación sobre Enfermedades Infecciosas del Instituto Nacional de Salud Pública, alertó sobre la posibilidad de que no estén de manera completa las 250 mil dosis iniciales de la vacuna contra Covid-19 de Pfizer.



"Tenemos que estar conscientes de a ver si llegan porque en otras partes del mundo ha pasado. En Inglaterra, por ejemplo, ofrecieron 100 millones iniciales y ahora sólo son 50 millones. En Estados Unidos está ocurriendo lo mismo. Es muy importante tomar en cuenta que dependemos del proveedor, esa es la realidad".



Por otra parte, precisó que la vacuna contra Covid-19 de Pfizer ha reportado eventos adversos locales, como inflamación y dolor en la zona de la aplicación, así como mialgias, artralgia y febrícula, lo cual se ha considerado como reacciones leves a moderadas.



"Sin embargo, la conclusión general es que estos eventos no son graves y que son seguras para el tiempo que se han estudiado", explicó.



Señaló que se van a programar citas escalonadas de equipo Covid de una misma institución. "Es más complejo pero son las limitaciones que tenemos del conocimiento general de estas vacunas que hay que ir aprendiendo al momento que se estén aplicando", aclaró.



La experta quien fue designada por la OMS miembro del Grupo de Expertos en Asesoramiento Estratégico sobre las vacunas Covid-19, precisó que la contraindicación actual de esta vacuna es en embarazadas y menores de 16 años, y no es porque ocurra algo malo, sino simplemente porque no hay datos suficientes.