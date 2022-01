COVID: México rompe de nuevo récord de casos diarios

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de Salud informó la tarde de este martes que México registró en 24 horas un total de 49 mil 343 contagios nuevos de Covid-19 y 320 defunciones.

Los números totales en su reporte técnico diario son de 4 millones 434 mil 758 casos y 301 mil 789 defunciones. Además, los casos de activos estimados son 306 mil 212.

El número previo que se tenía como máximo era de 47 mil 113 contagios, el sábado.

A su vez, reportó 156 millones 419 mil dosis de vacunas aplicadas, y de ellas 75 millones de personas con esquema completo.

Hoy por la mañana, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López – Gatell Ramírez informó que los tratamientos contra Covid-19 que recién fueron aprobados por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) no podrán comercializarse, sino que su adquisición y distribución estarán a cargo del Estado por tratarse de fármacos aprobados para su uso de emergencia.