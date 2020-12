Covid: ¿Recuerdas los polémicos “NO” de Gatell durante la pandemia?

Ciudad de México.- Al presentar este martes las etapas de vacunación contra el coronavirus en México, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, señaló que no es indispensable tener la vacuna para regresar a las escuelas.

"¿Ayuda? Sí, claro que puede ayudar, pero no es indispensable", expresó López-Gatell ante el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Como responsable del manejo de la pandemia en nuestro país, tanto en sus reportes diarios sobre Covid-19 en México como en las conferencias mañaneras, el subsecretario de Salud ha expresado distintos "no".

AMLO no es una fuerza de contagio

Al ser cuestionado en la conferencia del 16 de marzo si el presidente López Obrador podría contagiar en sus giras en caso de que tuviera coronavirus, López-Gatell señaló que la fuerza del Presidente era moral.

"La fuerza del Presidente es moral, no es una fuerza de contagio, en términos de una persona, un individuo que pudiera contagiar a otros. El Presidente tiene la misma probabilidad de contagiar que tiene usted o que tengo yo, y usted también hace recorridos, giras, y está en la sociedad.

"El Presidente no es una fuerza de contagio. Entonces, no, no tiene por qué ser la persona que contagie a las masas o al revés, como lo dije antes, o al revés", expresó el subsecretario de Salud.

Eficacia de cubrebocas no está totalmente demostrado

En distintas ocasiones, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud ha señalado que el uso del cubrebocas provoca una falsa sensación de seguridad, por lo que ha pedido no desperdiciarlos.

En su conferencia del 3 de abril, López-Gatell señaló el surgimiento de oleadas informativas, que en ánimo de esperanza de encontrar una solución se vuelven muy populares, como el uso de cubrebocas.

"El llamado es a no desperdiciar utilizándolas de forma innecesaria como mecanismo de protección que no tiene una fuerte evidencia científica", señaló López-Gatell.

Al respecto, el presidente López Obrador o el diputado Gerardo Fernández Noroña han expresado que no utilizan cubrebocas porque el subsecretario de Salud ha dicho que provoca una falsa sensación de seguridad.

El 15 de mayo, López-Gatell señaló que "no es enemigo de los cubrebocas, como se me ha querido ver" y refirió que es una medida auxiliar y su efectividad en el uso real en comunidad no está totalmente demostrado, "aunque es potencialmente útil".

"El cubrebocas es una medida auxiliar, pero no sustituye el lavado de manos, protección del estornudo, la sana distancia y el confinamiento", escribió en redes sociales.

No existe relación entre pruebas y control de la pandemia

En su conferencia del 24 de agosto, López-Gatell explicó que "respecto a la aparente relación que algunos invocan de que entre más pruebas, mejor control, existe sobrada evidencia de que esto es una falsedad". Agregó que "no hay ninguna correlación de que a mayor número de pruebas, menor control".

No salga de casa, que no abran las empresas, que no abran los comercios

"Quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa", fue el llamado de López-Gatell que se volvió popular desde su conferencia del 28 de marzo.

Aunque no ha sido el único llamado, el 4 de junio lanzó una petición: "Sí reiteramos, en todo momento hay riesgo de rebrote. Algunas personas se han inquietado cuando utilizamos la palabra rebrote, porque dicen: ‘Si estamos ahorita en la epidemia dónde está el rebrote’. Bueno, cuando venga el descenso si se abre, porque no se va a abrir en este momento, todo el país está en semáforo rojo, en rojo, no salgan de sus casas, que no abran las empresas, que no abran los comercios que no sean esenciales, no hay una justificación de ello y se puede poner en peligro de que la epidemia se perpetúe, se haga más grave".

Ya habrá tiempo de besarnos, abrazarnos y festejar

Aunque en múltiples ocasiones ha pedido guardar sana distancia y cumplir con las medidas sanitarias como el lavado de manos, este martes 8 de diciembre, al ser cuestionado sobre cuándo los trabajadores dejarían de hacer home office, el subsecretario de Salud dijo que no sería adecuado hacerlo de manera inmediata.

"Una reacción esperable, la propia Organización Mundial de la Salud ha alertado respecto a esta reacción: llegaron las vacunas, olvidémonos de todo, olvidémonos, salgamos a la calle, besémonos, abracémonos y volvamos a la normalidad.

"Todavía no, ya habrá tiempo de besarnos y abrazarnos y festejar, pero no sería adecuado hacerlo de manera inmediata porque el proceso mismo de vacunar nos va a llevar varios meses en México y en el mundo, va a llevar varios meses", indicó.

No cantar victoria

Luego de que Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, anunció que en diciembre próximo podría iniciar el proceso de vacunación contra Covid-19 en México, López-Gatell llamó a tener una actitud mesurada y no cantar victoria.

"Las vacunas son productos que se usan para población sana y masivamente a diferencia de productos farmacéuticos. Es un procedimiento técnico, es el centro de la verificación sanitaria, así que no cantemos victoria anticipadamente, debemos mantener una actitud mesurada y busquemos facilitar tener vacunas lo antes posible", dijo.

La epidemia no ha terminado

En su conferencia del pasado 4 de diciembre, López-Gatell refirió que comenzó a repuntar la pandemia en todo el territorio nacional e hizo un llamado a utilizar las medidas sanitarias para disminuir los contagios.

"La Ciudad de México debe tomar seriamente las medidas de precaución porque la epidemia NO ha terminado", escribió en redes sociales.

"No es indispensable llegar al 100 por ciento de inmunes"

"Pero con el uso de la vacuna estamos induciendo que una proporción de las personas que habitan cada una de las localidades, cada uno de los municipios, cada uno de los estados y finalmente el conjunto del país sean inmunes y en términos epidemiológicos, no es indispensable, llegar al 100 por ciento de inmunes para que se precipite el control epidémico", expresó la tarde del 8 de diciembre, tras presentar su reporte sobre coronavirus en México y luego de haber presentado el plan de vacunación.

No nos retiraremos del esfuerzo de informar

Al pedir unidad, coordinación, integración y una actitud generosa para lograr una respuesta efectiva contra la pandemia, López-Gatell hizo un llamado a contribuir "en lo que a cada quien le toca hacer".

"No nos vamos a retirar de este esfuerzo de informar directamente, claramente, todas las inquietudes que existan en la sociedad y de las que tengamos conocimiento", declaró el 12 de abril.

Remdesivir, no

Luego de que la Agencia de Alimentos y medicamentos de Estados Unidos aprobó el antiviral Remdesivir como tratamiento contra Covid-19, López-Gatell señaló el 24 de octubre que México no lo estaría aprobando.

"La respuesta directa es no", declaró López-Gatell y añadió que "no hay una utilidad significativa de Remdesivir para los propósitos principales que son estos: reducir el riesgo de complicaciones, reducir la duración de la hospitalización o reducir la mortalidad. No lo hay".

No ha llegado el coronavirus a México

Ante el avance de la pandemia en el mundo, López-Gatell expresó en la mañanera del 25 de febrero: "La situación en México posible, no, no ha llegado el coronavirus a México. Tenemos hasta el momento acumulados 18 casos sospechosos, que todos y cada uno han sido descartados".

El sistema de salud no se echó a perder el 1 de diciembre de 2018

El 2 de julio, al señalar que México enfrenta condiciones de salud muy deterioradas, señaló que el principal motor de enfermedades crónicas es el consumo de productos industrializados, procesados y ultra procesados. "Tenemos un sistema de salud que no creció a la velocidad que se necesitaba, respecto al crecimiento de la población (...) no se echó a perder el 1 de diciembre de 2018", expresó.

No a las medidas coercitivas

Asimismo, el subsecretario de Salud ha manifestado varias veces su rechazo a las medidas coercitivas ante la realización de reuniones y eventos masivos en medio de la pandemia.

López-Gatell destacó que, considerando la historia de México del uso de la fuerza pública y casos de violaciones de derechos humanos, se valoró que era "sumamente inconveniente y además peligroso el tener un abordaje restrictivo, coercitivo, del control epidémico", destacó el pasado 27 de octubre.

No usar el término "caso cero"

Al iniciar su conferencia del 17 de noviembre y hacer referencia al primer año de la pandemia que se originó en Wuhan, China, el subsecretario de salud pidió no utilizar el término "caso cero".

"Dicho sea de paso, esto es común que ocurra en las epidemias, que se encuentre un primer caso, que se considera el caso índice, ese es el nombre técnico, caso índice, ese es el nombre técnico, caso índice; es el primer caso identificado al cual se hace referencia en los esfuerzos de identificación, estudio y control de la epidemia, pero al estudiarlo se encuentra en retrospectiva que hubo un primer caso genuino, que técnicamente se llama primer caso.

"Un tip para todas las fuentes de información, todos los periódicos, no usen el término caso cero, esto no existe en el lenguaje técnico de la epidemiología, esto existe en las películas, pero no en el lenguaje técnico de la epidemiología, llamarle caso cero es algo, es un error técnico", indicó López-Gatell.