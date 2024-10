Crecimiento económico de México caerá al 1.7% en 2024: Banco Mundial

El Banco Mundial anunció este miércoles que el crecimiento de la economía mexicana se desacelerará al 1.7 por ciento en 2024, en comparación con el 3.2% alcanzado en 2023.

Las proyecciones actuales del organismo señalan que el PIB de México apenas crecerá un 1.5% en 2025, marcando una ralentización tras el fuerte rebote post pandemia de 2021, cuando la economía creció un 6%.

A ‘las tasas de interés más altas, la disminución del fortalecimiento del peso y a cierta disminución de la inversión’, explicó William Maloney, economista jefe para la región de América Latina y el Caribe del Banco Mundial.

En su informe de junio, el Banco Mundial había previsto un crecimiento mayor para México, con estimaciones del 2.3% para 2024 y del 2.1% para 2025.

Sin embargo, una política monetaria restrictiva, a pesar de la reducción proyectada en la inflación y las tasas de interés, limita el avance económico del país.

A nivel regional, América Latina también muestra signos de desaceleración. Se espera que crezca un 1.9% en 2024, ligeramente por debajo del 2.1% registrado en 2023.

El Banco Mundial advirtió que la región no ha aprovechado plenamente las oportunidades derivadas de los cambios globales en las cadenas de suministro.

