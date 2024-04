Crisis diplomática: México pide expulsión de Ecuador de la ONU

El Gobierno de México solicitó este jueves a la Corte Internacional de Justicia expulsar a Ecuador de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por la violenta incursión armada a la Embajada mexicana en Quito el pasado 5 de abril.

A través de una denuncia, el País exigió que el Gobierno de Daniel Noboa rinda cuentas sobre el asalto a la sede diplomática mexicana y se disculpe públicamente, reconociendo que violó el derecho internacional al ingresar por la fuerza para aprehender al ex Vicepresidente Jorge Glas, quien contaba con asilo político.

" Hoy se está presentando ante la Corte Internacional de Justicia, ya se está presentando esta demanda hoy, ya hoy se entregó . (Se busca) la suspensión de Ecuador como integrante de la Organización de las Naciones Unidas en tanto no se emita una disculpa pública, reconociendo las violaciones a los principios y normas fundamentales del derecho internacional, con la finalidad de garantizar la reparación del daño moral, infringido al Estado mexicano y a sus nacionales" , explicó la Canciller Alicia Bárcena en conferencia.

Esta mañana, en Palacio Nacional, la Secretaria de Relaciones Exteriores explicó que la demanda ante la Corte solicita diversas acciones a tomar como expulsar de la ONU a quienes cometan actos similares a los de Ecuador y declarar que este país ha causado un daño a México.

Además, pidió a los integrantes del Consejo de Seguridad de la ONU no aplicar su derecho de veto cuando les sea presentada la solicitud de expulsión de Ecuador.

"Es tan importante evitar la repetición de estos casos, que el tribunal internacional de justicia podrá presentar la expulsión del Estado, que viole el derecho internacional, de manera rápida y expedita ante el Consejo de Seguridad de la ONU evitando el veto de sus miembros", mencionó.

La Canciller Bárcena demandó a la Corte condenar y sancionar a Ecuador "sin ambigüedades" y evitar que el caso quede en la impunidad.

"Esta demanda se sustenta justamente en la convicción de que el uso de la fuerza no es el mecanismo, es la paz, es el diálogo y el uso de la fuerza, evitarlo y combatir las relaciones entre las naciones", señaló.

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador agregó que la demanda ante la Corte Internacional de Justicia busca que no se repita nuevamente este "hecho deleznable" y que se garantice la protección a la soberanía de las Embajadas.

"Bueno, lo que se busca es que no se repita un hecho deleznable como el que sufrió, padeció México, y en especial su representación diplomática. Que no se repita en ningún país del mundo, que se garantice el derecho internacional, que no se violen los locales, las Embajadas de países en ninguna nación” .