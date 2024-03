Crisis gobernabilidad: Oposición pide desaparecer poderes en Guerrero

Ante acontecimientos violentos en Guerrero, el PAN solicitó en el Senado discutir la desaparición de poderes por la "incapacidad" de la Gobernadora Evelyn Salgado, sin embargo, acusó que su propuesta fue bloqueada por la presidenta de la Cámara alta, la morenista Ana Lilia Rivera.

Legisladores denunciaron además la ausencia de Salgado a pesar de los videos de golpes y extorsiones de la delincuencia contra los transportistas, los asesinatos y las protestas de los normalistas por el asesinato de un compañero de Ayotzinapa.