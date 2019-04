Critican a gobernador de Veracruz tras tragedia en Minatitlán

Agencia Reforma/ Benito Jiménez

Ciudad de México.- En plena crisis de seguridad el Gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, refrendó el pleito político que sostiene con el Fiscal General, Jorge Winckler, a quien ha culpado de la alza de homicidios ante la falta de investigaciones.



"No habrá impunidad a pesar de las eternas investigaciones de la FGE. Seguiremos con más detenciones", anotó García en un tuit sobre la masacre en Minatitlán.



"Acabo de concluir una reunión de emergencia para atender los lamentables y condenables hechos en el sur. En el grupo de Seguridad se activó operativo para dar con los responsables", abundó el mandatario estatal, en medio de una lluvia de críticas por la inseguridad que prevalece en el estado.

"Gobernador, ¿En serio se pronuncia casi 4 horas DESPUÉS de los hechos? ¿Y todavía tiene la sin vergüenza de, como siempre, hablar mal del actuar de la Fiscalía? Le recuerdo que la PREVENCIÓN es cosa SUYA y de su gabinete. #renunciacuitlahuac. NO eres apto para gobernar...", fueron parte de las críticas al Gobernador en Twitter.

"¿El aventar culpas soluciona los problemas? A los veracruzanos no nos interesan sus pleitos políticos. Tienen gobierno federal, control de senado y mayoría en los congresos ¿Eso no es suficiente? ¡¡Resuelva en vez de twittear!!", indicó otro usuario.



El Secretario de Gobierno del Estado, Érick Cisneros, arremetió también contra la Fiscalía en sus redes sociales.



"Hace unos minutos concluimos la reunión de emergencia para atender los condenables hechos de violencia en Minatitlán. En el @GobiernoVer no vamos a parar hasta encontrar a los responsables, a pesar de que la @FGE_Veracruz ni investiga ni resuelve. No habrá impunidad", indicó.



A más de doce horas de la tragedia que dejó 14 personas muertas, entre ellas un niño, las autoridades estatales aún no han logrado dar con los responsables.



La Policía estatal es apoyada por elementos militares en diversos patrullajes efectuados en Minatitlán, Coatzacoalcos y la vía que va de Acayucan a Tierra Blanca.



"Ante los condenables hechos ocurridos en Minatitlán, Veracruz, y su saldo en víctimas que nos enluta a todos, las fuerzas federales se encuentran desde el primer momento, en apoyo de las instancias estatales, desplegando un operativo de búsqueda y captura de los responsables", tuiteó la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz.