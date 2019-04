Critican a Barbosa por usar ‘imagen’ de ex gobernadora muerta

Oscar Alejandro Hernández Uscanga

Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Miguel Barbosa, candidato de Morena al Gobierno de Puebla, fue criticado en redes sociales por usar en su campaña una foto en la que abraza a una mujer y que, según usuarios, simula ser la fallecida ex Gobernadora Martha Erika Alonso.

Para lograr la grandeza de #Puebla es necesario el diálogo ciudadano que garantice la unidad y reconciliación como la única vía para conseguir la paz. pic.twitter.com/p62QvrVf7Z — Miguel Barbosa (@MBarbosaMX) 2 de abril de 2019

Con la frase "Juntos busquemos la reconciliación", el aliado del PT y PVEM subió este martes a su perfil la fotografía retocada con fondo azul y rosa, que generó reclamos de algunos internautas.

"Para lograr la grandeza de #Puebla es necesario el diálogo ciudadano que garantice la unidad y reconciliación como la única vía para conseguir la paz", adjuntó en su publicación.

"Si creían haberlo visto todo, chequen esta asquerosa propaganda de @MBarbosaMX simulando abrazar a Martha Érika Alonso (QEPD). Es una basura de político y ser humano. Allá ustedes si votan por él. Luego no se quejen. Puebla merece mucho más. Please RT", escribió el ex senador Javier Lozano.

"Que quien polarizó las elecciones del 2018 y tiene dividido hasta a su partido, @MBarbosaMX, llame a la reconciliación es un chiste que se cuenta solo", publicó Fernando Belanzaurán, del PRD.

"Pero que simule abrazar a Martha Erika en el cielo tras haberse cansado de calumniarla y aprovechado del accidente es muy ruin", agregó.

Miguel Barbosa contendió en 2018 al mismo puesto contra Martha Erika Alonso, del PAN, quien tras ganar las elecciones y tomar protesta al cargo, murió en un accidente de helicóptero el pasado 24 de diciembre, junto a su esposo Rafael Moreno Valle.

