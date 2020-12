México: Cruza fronteras la Ley Banxico; esto es lo que opina el FMI

Guadalupe Oviedo

Madrid.- Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), afirmó que no se debe resolver un problema pequeño creando uno mayor y advirtió sobre consecuencias indeseadas, al ser cuestionada sobre la reforma a la Ley del Banco de México que lo obliga a comprar dólares en efectivo.

En entrevista con el diario El País, la jefa del FMI indicó que la reforma del banco central, que fue aplazada hasta el próximo año, pondría "en riesgo" su reputación e independencia.

"Es muy importante que el Senado mexicano discuta y debata el proyecto de ley mirando todos los aspectos: también las potenciales consecuencias no deseadas (...) Mi mensaje es claro: hay que tener cuidado con las consecuencias indeseadas de la ley", indicó.