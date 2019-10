¿Cuál es el origen del Día de los Muertos?

Agencia

MÉXICO.- El Día de Muertos, una festividad nombrada por la UNESCO en 2008 como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, una de las tradiciones más importantes que tenemos en México, donde honramos y festejamos a nuestros familiares y amigos que ya no se encuentran físicamente con nosotros.

Los orígenes del día de muertos son muy antiguos, los pueblos prehispánicos ya lo celebraban, después de la llegada de los españoles y el cristianismo, los ritos ancestrales se fueron transformando y las costumbres se mezclaron con la tradición católica del Día de todos los Santos, así es como el Día de Muertos llegó a ser a como se le conoce el día de hoy. En la mitología azteca, Mictecacíhuatl (la dama de la muerte) que es la reina del Mictlán, es la encargada de darle la bienvenida a las almas, pero antes de poder llegar a ellos las almas emprenden un largo y doloroso viaje por el camino de los muertos, donde debían atravesar distintos niveles.

El recorrido que las almas deben recorrer para alcanzar su destino es largo, difícil y se divide en 9 niveles. Empezando por el Apanohuaia o “lugar de los perros”, este es un caudaloso río que sólo se puede atravesar con la ayuda de un xoloitzcuintle. En el segundo nivel conocido como Tepectli Monamictlan te encuentras con dos montañas que no dejan de chocar entre sí, aquí debes de tener paciencia para poder atravesarlas sin ser aplastado. El tercer nivel se conoce como Iztepetl, un cerro cubierto de afiladas obsidianas. El cuarto nivel nombrado como Itzehecayan, donde hay un viento helado en donde si no te mueves rápido no te volverás a mover para siempre. El quinto conocido como Paniecatacoyan, un desierto sin gravedad en donde quedarás a merced de los vientos. En el sexto nivel nos encontramos con Timiminaloayan, un sendero infinito donde guerreros invisibles disparan flechas hacia ti. En el séptimo nivel esta Teocoyohuehualoyan, dónde están los míticos jaguares que se alimentan del corazón de los más valientes. En el octavo nivel llamado Ilzmictlan Apochahol, para que el alma se pueda entregar a la eternidad, se tiene que soltar todo, y después sumergirte en una laguna para descubrir lo que hay después de la muerte. En el último nivel conocido como Chicuna Mictlán es en donde te espera el descanso eterno.

En cada región de México esta celebración se lleva a cabo con algunas diferencias, pero existen algunos detalles que no pueden faltar, empezando con los altares, los cuales se adornan con ofrendas, empezando por las fotografías de los difuntos, adornos de papel cortado y también se colocan objetos que en vida fueron razón para conectar con nuestros seres queridos o que nos recuerden a ellos. Cada aspecto de la ofrenda además tiene un significado diferente, empezando por la flor de cempasúchil que representa el fuego e indica el camino a casa que deben seguir las almas para llegar, al igual que las veladoras que serán la luz que acompañará a los difuntos durante su largo y oscuro viaje de vuelta. En los altares se coloca agua, ya que el camino que recorren es cansado, el agua es para que puedan apaciguar su sed al terminar su recorrido. El día 2 de noviembre se llenan los altares con platillos preparados que en vida hayan sido los favoritos de los difuntos, esto también nos recuerda la importancia de compartir nuestros alimentos con la familia, también se agrega tequila, mezcal y calaveritas de dulce.

Otro de los detalles más característicos y populares de estas fechas es el famoso pan de muerto, este consta de un pan dulce decorado con tiras de masa a los lados que representan los huesos de los difuntos y un círculo en el centro que representa el cráneo, esto solamente puede ser encontrado en estas épocas y es por eso que es algo muy característico de esta festividad.

Estas fechas a contrario de lo que muchas personas que desconocen bien su significado pueden llegar a creer, son días para celebrar y disfrutar en familia, se trata de honrar y recordar a nuestros seres queridos, no es una fecha para estar tristes, si no para disfrutar en familia y festejar que podemos estar todos juntos nuevamente.

Esta es una de las festividades más importantes que tenemos en México por lo que el dónde festejar día de muertos siempre será una prioridad en la agenda, ya sea como mexicanos, o para aquellos turistas que se han enamorado de esta bella tradición y la quieren disfrutar de la mejor manera.

Es por eso que si buscas un lugar en donde festejar en familia y disfrutar de estas festividades te recomendamos que visites el popular restaurante Carlos’n Charlie’s en donde encontrarás, no solamente una gran variedad de alimentos y bebidas, si no también un ambiente casual y divertido en donde podrás pasar estas festividades disfrutando con tu familia y honrando a los difuntos y celebrando que vinieron a visitarnos.