¿Cuál recesión? AMLO asegura que México va a crecer 5% este 2022

Al manifestar "¿Cuál recesión?", el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que México no se encuentre en recesión, y aseguró que pese a que haya menos crecimiento "México es menos desigual que cuando se aplicaba la política neoliberal" y pronosticó un crecimiento del 5% para este 2022 y para los próximo dos años.

Aseguró que la llegada de la nueva variante ómicron, entre otros factores, impidió que México llegara a crecer al 6% el año pasado.

A pregunta expresa, el titular del Ejecutivo federal indicó que no se puede hablar de recesión si en el mes de enero es uno de los meses en donde más empleo se generaron en los últimos años y manifestó que se tiene que cambiar los enfoques "tecnocráticos" que no tienen que ver necesariamente con el bienestar de la población.

"¿Estamos en recesión o no?" se le preguntó en conferencia de prensa.

"No, no, porque se creció 5%, dos trimestres abajo porque íbamos creciendo y se nos vino lo de la nueva variante, sin embargo el crecimiento del año pasado fue de 5% y no solo debe de verse el dato del crecimiento; primero, porque un gobierno como el nuestro tiene que pensar en el crecimiento, pero también en el bienestar, porque cuando se habla del crecimiento, es acumulación de riqueza, pero no necesariamente distribución de riqueza, es más dinero, pero en beneficio de quién.

"Cuando nosotros estudiábamos, más que de crecimiento se hablaba de desarrollo, porque eso es integral, tiene que ver con el empleo, tiene que ver con la salud, con educación, con el bienestar, con el estar bien, es un asunto de fondo, conceptual (…) cambiar el enfoque tecnocrático que no tiene que ver necesariamente con el bienestar de la gente, con el bienestar del pueblo".

"Ahora para los adversarios y es un buen tema de discusión, puede ser que por el Covid, tengamos menos incremento, pero hay más igualdad. Ahora les está llegando más a los pobres que antes. Estamos viviendo en un país menos desigual que cuando se aplicaba la política neoliberal.

"Estamos creciendo, la perspectiva es de 5% para que se enojen, porque los expertos, los especialistas nos están dando cuando mucho 2.5 % y yo planteo 5%".

"¿En qué se basa?", se le cuestionó.

"Tengo información y además soy optimista, espero que nos vaya bien. Imagínense, que un gobernante pesimista, no, 5% y de una vez les digo, 5% para el 23 y 5% para el 24 y mi ideal es que a pesar de la pandemia, en promedio obtengamos en promedio más del 2%. Ahora van a decir los expertos `lo perdimos´", comentó riendo.

"Pero yo voy a seguir trabajando por el bien de México, por el crecimiento por el bienestar del pueblo".

En Palacio Nacional, el Mandatario federal indicó que al hablar del crecimiento "a secas" se tiene que considerarse que la económica está creciendo y "no puede haber recesión si en el mes de enero, este mes, es uno de los meses en el que se creó más empleo en los últimos 20 años, ¿cuál recesión?"

El presidente López Obrador manifestó estar contento porque el país está creciendo y se está saliendo de la crisis y afirmó que tiene indicadores que la nueva variante de Covid está perdiendo fuerza "porque eso fue lo que nos impidió llegar al 6% de crecimiento, entre otros factores, pero eso nos detuvo y por eso el promedio o el estimado es del 5%, anual. Entonces, no necesariamente más crecimiento es bienestar", dijo.

"Ahora para los adversarios y es un buen tema de discusión, puede ser que por el Covid, tengamos menos incremento, pero hay más igualdad. Ahora les está allegando más a los pobres que antes. Estamos viviendo en un país menos desigual que cuando se aplicaba la política neoliberal".

También te puede interesar:

México entra en recesión técnica: analistas

AMLO manda al secretario de Hacienda a ayudar a Perú con la inflación

La Secretaría de Economía asegura no será una amarga Navidad por la inflación