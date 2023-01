¿Cuántos y cómo adiestra perros la Sedena para detectar droga?

El centro de adiestramiento de la policía militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha entrenado anualmente en promedio a 73 canes en la especialidad de detección en fentanilo.

El sargento segundo policía militar, Nicolás Romero Negrete, declaró que el entrenamiento consiste en enseñarle al perrito a detectar la droga del fentanilo, esto durante una entrevista exclusiva a El Universal.

"Lo hacemos con base a refuerzos positivos… el can no busca lo que es la droga, busca su juguete, caricias, elogios verbales y su premio que puede ser una pelota o un Kong, que es un cono de goma dura.

Además, explicó que utilizan los instintos del perro que son: presa y cacería, detalla que tienen contenedores metálicos de cinco centímetros de diámetro en el cual colocan unas gotas de fentanilo.

"El perro no tiene contacto directo con el fentanilo, simplemente tiene contacto con las micro partículas o vaporización de ese opioide, en base a refuerzos positivos ponemos una serie de cajas metálicas, pasamos al can, no le damos ninguna orden, pero si llega a pasar por la caja o meter la nariz, en la que se ubica fentanilo, le damos su premio", refiere el sargento.