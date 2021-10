“Cuidadito”: AMLO defiende a Lillty Télez tras ser amenazada

Ante las amenazas en redes sociales que denunció la senadora Lilly Téllez, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió a sus simpatizantes que "cuidadito" con hacerle daño a otra persona y pidió respetar a los que piensan diferente a su movimiento de transformación.

"Aprovecho para decirles a todos lo que simpatizan con nosotros, cuidadito con hacerle daño a otra persona, hay que respetar, no me gusta la palabra tolerancia, me gusta la palabra respeto, lo digo porque la senadora Lilly Téllez está diciendo que está siendo acosada, eso está mal", dijo el presidente López Obrador en su conferencia mañanera de este miércoles en Palacio Nacional.