¡Cuidado!, el 70% del agua que se vende en rellenadoras en México está contaminada

Adán Escamilla / Novedades

MÉRIDA, Yuc.- Hacer conciencia entre la población mexicana al respecto de una hidratación correcta y saludable, es el objetivo que persigue la Asociación Nacional para la Correcta Hidratación A.C., Agua en México, que a un año de su creación ha dado a conocer importantes y a la vez dramáticos datos en lo referente a la calidad del agua que las personas usan para beber.

Y no se habla únicamente de la mala calidad del agua “de la llave”, sino también del agua que se vende presuntamente purificada, pero que en gran porcentaje son productos cuyos negocios no cumplen con las debidas medidas y procesos que garanticen un producto apto para el consumo humano.

De ello nos habló ampliamente el Mtro. Francisco Bustamante, presidente y vocero de Agua en México, quien indicó que, a través de investigaciones y análisis en diversas ciudades del país, se ha detectado que un alto porcentaje de las aguas de estas rellenadoras, supuestamente purificadoras, no sólo incumplen con las normas establecidas por la Cofepris, sino que también más del 70 por ciento están contaminados; incluso el 50 por ciento presentan coliformes fecales, lo cual representa un importante riesgo para la salud.

En cuanto al agua que llega a los hogares, la Conagua realiza constantemente estudios de la calidad a nivel nacional y con el análisis de al menos 10 mil puntos en el país, queda claro que más de la mitad del agua que se entrega para su consumo no es completamente apta para ello, es decir, no es realmente agua potable. Por lo que el uso de filtros domésticos no son suficientes para garantizar agua de calidad ya que no logran eliminar diversos elementos contaminantes que pueden provocar diarreas y otras enfermedades que ponen en riesgo la salud de nuestras familias.

Sabemos que el consumo de este líquido vital es indispensable para nuestra salud, pero si la que consumimos no es totalmente purificada, libre de bacterias y que contenga los sales y minerales necesarios para el organismo, no solamente no nos hidrata, sino que además nos pone en riesgo.

El problema es tan grave que en México mueren cinco mil niños al año por enfermedades diarreicas agudas (EDA) siendo la segunda causa de muerte en niños menores de 5 años en el mundo. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), esta condición suele ser el síntoma de una infección en el tracto digestivo, ocasionada por un virus, bacteria o parásito, y es transmitida, principalmente, por el consumo de agua no potable.

A pesar de lo anterior, en los últimos años se ha disparado el número de negocios que son prácticamente “rellenadores de botellones”, y de acuerdo con datos del INEGI, en 2016 había un aproximado de 16 mil, y en 2020 el número contabilizado fue de 24 mil negocios dedicados a rellenar.

Dichos establecimientos no cuentan con tratamientos adecuados, y en muchos casos ni siquiera están dados de alta ante la Cofepris, y sin embargo distribuyen el producto y la gente lo consume porque prefiere pagar algo más barato en lugar de optar por aguas purificadas de marcas que tienen controles estrictos y totales de calidad.

Es entonces que entra en acción la Asociación Nacional para la Correcta Hidratación A.C., Agua en México que, con toda la información obtenida, busca crear conciencia entre la población sobre, precisamente, una correcta hidratación que le permita mantener la salud y evitar cualquier riesgo.

La promoción de estos datos y el interés de la población sobre el consumo de agua de forma responsable, segura y adecuada, ha tenido una muy buena aceptación, según afirma Bustamante Ruiz-Sánchez. Los siguientes pasos a seguir es exigir una verdadera regulación y vigilancia por las autoridades sanitarias sobre este tipo de negocios que están lucrando con la salud de los mexicanos y exponiendo al país en un problema de salud pública en mediano plazo. Pero cada consumidor es corresponsable al elegir la calidad de agua que lleva a casa y debe considerar que un ahorro mal entendido puede traer mayores gastos a futuro en médicos y medicinas.