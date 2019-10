Frases de AMLO después de lo vivido en Culiacán

Agencia

MÉXICO.- El presidente respaldo a su equipo de trabajo por la decisión que tomaron al dejar en libertad a Oviedo Guzmán (Hijo del Chapo Guzmán) para tranquilizar la situación en Culiacán. Según con datos de la agencia Infobae el Presidente Andrés Manuel llamo la atención con las siguientes frases que mencionó en la conferencia de prensa que protagonizó esta mañana.

1- “De ninguna manera acepto que fracasó nuestra estrategia, eso es lo que quisieran los conservadores, se frotan las manos, andan buscando qué fracasemos, pero no”.

2-“No hay debilidad del Estado, los conservadores van siempre a cuestionarnos, no tenemos duda de que fue la mejor decisión".

3-“Nosotros vamos a seguir con nuestra política de paz, no queremos la guerra".

4-“Yo le digo al pueblo de México que tenga confianza. No hay acuerdo entre delincuencia y autoridades”.

5-"Esta decisión se tomó para proteger a los ciudadanos, no se puede apagar el fuego con el fuego. Nosotros no queremos muertos, no queremos la guerra, esto le cuesta trabajo entenderlo a muchos”.

6-“Lo he dicho una y mil veces, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. No es fácil, es un proceso porque se dejó avanzar mucho el problema”.