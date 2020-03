Una “tregua” en el cierre de fronteras, pide AMLO al G20

Cancún.- Un pedido para que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) vigile que haya quienes acaparen insumos básicos en medio de la pandemia por Covid-19, así como una “tregua” en el cierre de fronteras, fue lo que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador expuso en la Cumbre Virtual de Líderes del G20.

El mandatario adelantó en su cuenta de Twitter que su conferencia matutina diaria iniciaría más tarde debido a que la cita virtual iniciaría a las 7:20 de la mañana, (hora de la Ciudad de México). El tema que se trató en la reunión fue coronavirus y alternativas.

Informo que "la mañanera" iniciará a las 8 a.m. porque participaré de 6:00 a 7:30 a.m. en la Cumbre Virtual de Líderes del G20. El tema será coronavirus y alternativas. #COVID19 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) March 26, 2020

López Obrador también indicó que pidió que se eviten los monopolios comerciales y que “no se use el petróleo” como herramienta de presión.

“Las hegemonías tienen que ayudar para establecer una especie de tregua para que no haya cierres de fronteras con políticas arancelarias unilaterales”, señaló.

“Que no prevalezcan los monopolios comerciales, que no se use el precio del petróleo para afectar la economía de los pueblos. Y cerrarle el paso a la especulación financiera, estabilizando la economía mundial”, puntualizó.

Destacó que, al finalizar su participación en la reunión del G20, solicitó que se tomen medidas para frenar el racismo y la discriminación.

Y por último, hablé de rechazar el racismo y la discriminación y dije como lo repetimos toda slas mañanas aquí, ánimo vamos a vencer con la fraternidad universal.