Retiran candidatura a Lady Walmart, acusada de robar maquillaje

COLIMA.- Tras la publicación de los antecedentes de Dania Puga Corona, conocida como Lady Walmart tras ser detenida al robar maquillaje en la tienda de autoservicio, el Partido Acción Nacional decidió sustituirla de la lista de diputados locales plurinominales, que había sido aprobada por el Comité Ejecutivo Nacional.

Al respecto, el senador Jorge Luis Preciado Rodríguez, integrante de la Comisión Permanente del PAN en Colima, la defendió y aseguró que es una de las militantes más trabajadoras, informa el portal El Financiero.

“Desde hace trece años cada vez que se postula van y la descalifican, generalmente la descalificación es porque ella es gente muy cercana a mí, pero no me pueden hacer mucho porque soy un gato bien revolcado, se va con los de a lado”, aseveró.

Reconoció que inicialmente Puga Corona fue postulada para que se aceptara su candidatura pero al final quedó Kenia Tomas.

“Otra vez lo mismo, que la novia, que el compadre, el primo y que mi hija. Puras chin..., pero la realidad es que no es como está planteado públicamente”, expuso.

Sin embargo, el senador dejó en claro que respaldaría a Dania Puga para cualquier otra candidatura hasta con “los ojos cerrados”.

A pregunta expresa sobre las acusaciones en contra de Lady Walmart comentó que, “es un asunto de hace diez años y yo no me acuerdo lo que hice ayer, si cada tres años van a sacar lo que pasó donde no hubo un juicio más que un señalamiento de la Procuraduría”.

Preciado insistió que en la lista de diputaciones de representación proporcional ya no está incluida Dania Puga y fue aceptada por el Comité Ejecutivo Nacional.

En 2009, Puga Corona fue detenida tras robar productos de belleza en una tienda Walmart de Colima. Entre las piezas que se le encontraron había brochas de maquillaje, pinzas depiladoras, corta uñas, jabones, cortador de cutículas y pilas, valuados en mil 531 pesos.