Dante implora por su vida: 'No me quiero morir' en medio de brutal ataque en Tabasco

Cerca de la casa de su abuela, Dante Emiliano, de 12 años, luchó con todas sus fuerzas cuando unos individuos intentaron llevárselo por la fuerza. Pese a su resistencia y pataleos, le dispararon, y a consecuencia de las heridas de bala, el niño perdió la vida el pasado martes en el municipio de Paraíso, Tabasco.

Ese día, Dante había asistido a su escuela secundaria por la mañana, donde sus maestras recordaron que jugó y rió con sus compañeros. Más tarde, se dirigió a la casa de su abuela para esperar a su madre. En algún momento, pidió permiso para salir y, según testigos, fue en la calle 8 de Octubre, entre la calle 5 de Mayo y el libramiento a Dos Bocas, donde los agresores intentaron secuestrarlo.

"Es que lo querían secuestrar y el chavo no se dejó, y ese chavo (el atacante) sacó la pistola y le dio", contó un trabajador vestido de naranja, que al pasar junto a sus compañeros, presenció lo ocurrido.

🔴Un niño de 11 años fue baleado el martes por salvar a su mamá de sujetos armados que intentaban secuestrarla en Paraíso, Tabasco. “No me quiero morir”, gritaba. Horas más tarde falleció en un hospital por la falta de insumos para atenderlo. 😔 pic.twitter.com/oVj0yFJiOy

En diversos videos difundidos tras el ataque, se registró cómo el menor de edad quedó en el suelo, retorciéndose a gritos por el dolor, con su aspecto pálido, mientras decenas de ciudadanos lo auxiliaban, desesperados porque la ambulancia no llegaba.

"¡Ya quiero a mi madre!", "¡No me quiero morir!", "¡Díganle a mi abuelita!", suplicó Dante.

¡IMÁGENES FUERTES! ¡No me quiero morir!, es lo que grita un niño que ayer fue baleado en #Paraíso #Tabasco y qué horas más tardes murió en el Hospital por no haber los insumos para tratarlo. El menor de 11 años, forcejeó presuntamente con sujetos armados que intentaron… pic.twitter.com/r2RKIAtmNl

"Ya, ya, papá, no va a pasar nada", le decían para tranquilizarlo, mientras le apretaban la herida en el abdomen.

A la zona acudió la Policía municipal, así como paramédicos que lo llevaron a un hospital, donde más tarde se informó a Claudia Nelly Hernández, madre del niño, que éste había perdido la vida.

Hasta el momento no se han reportado personas detenidas por el hecho, y el Ayuntamiento de Paraíso aseguró que buscará redoblar la seguridad con la ayuda de autoridades estatales y federales.

"Era un ángel lleno de energía" Maestras, compañeros y vecinos de Dante Emiliano externaron sus condolencias a la familia, exigieron justicia y recordaron su último día con el tabasqueño, al que recuerdan como noble y risueño.

Rubí Rodcort, maestra del adolescente, señaló que el estudiante solía sacar buenos promedios y era perfeccionista. También destacó su buen carácter.

"Dante era un ángel lleno de energía. Dante era alegre y un niño de 10, si hablamos de tareas limpias y bien hechas, él era uno que siempre lo procuraba. Que su vida haya sido truncada de esta manera a tan corta edad... simplemente no hay palabras. Dante Emiliano, vuela tan alto. Dejas a tus amigos y a tu maestra muy destrozados. D.E.P. pequeño gran héroe", externó en redes sociales.

De igual manera lo hizo Yaditzi Villegas, su profesora en la secundaria.

"Eras uno de mis alumnos que me hacían reír con sus ocurrencias, ayer nos divertimos mucho con las actividades y pensar que estuvimos jugando, platicando y riéndonos con tus compañeros", lamentó.

Sus amigos se despidieron de él con una esquela.

Quien se identificó como Nena Sánchez en redes sociales deseó resignación a la madre de Dante, que solía publicar varios momentos con su hijo, y festejó que hace poco le empezara a salir bigote.

"No tengo palabras para describir esto que siento en estos momentos, no sé si llorar. Que Dios tenga misericordia de ti, mi gran amiga Claudia Nelly Hernández Estrada, que nuestro creador te dé fortaleza porque sé que estás muerta en vida. Te abracé y te abrazó con el corazón destrozado por la partida de Emiliano, un niño alegre, travieso, te vi crecer y hoy ya no estás DEP mi angelito", externó.