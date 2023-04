DEA asegura que perseguirá corrupción del narco en México

La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) prometió este jueves perseguir la corrupción gubernamental en México que protege el tráfico de fentanilo si las evidencias muestran que existen funcionarios involucrados.

Durante una audiencia en el Capitolio, la jefa de la agencia antidrogas Anne Milgram fue cuestionada sobre si tenía confianza en los funcionarios del Gobierno mexicano a lo que respondió que la acusación más reciente contra la facción de "Los Chapitos" del Cártel de Sinaloa menciona la existencia de corrupción.

respondió Milgram a pregunta directa del congresista republicano Jake Ellzey.

Asked if there are current Mexican Govt officials helping the drug cartels, the DEA chief cited US indictments vs Honduras’ Juan Orlando Hernández & Venezuela’s Nicolás Maduro as proof that her agency will follow evidence of corruption “wherever it goes”. pic.twitter.com/HDs7lHErDf