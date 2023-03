Decenas de empresas llegarán a México tras instalación de Tesla

Ante la instalación de la nueva planta de Tesla en Nuevo León, México se ve beneficiado con la instalación de 20 empresas proveedoras, informó el gobernador estatal, Samuel García.

Tesla eligió al estado norteño para la instalación de su nueva planta, que implicará una inversión de más de 6 mil millones de dólares, debido a la cercanía que tiene esa zona con el territorio estadounidense, al tratado comercial entre México, Estados Unidos, y Canadá (T-MEC) y a la presencia de proveedores, los cuales se espera que produzca un millón de vehículos eléctricos al año en sus instalaciones en México.

Asimismo, autoridades esperan que en los próximos meses lleguen entre 20 y 30 proveedores más.

Here is a video of how the Tesla's Gigafactory turned out in Berlin. The one in Nuevo León will be the biggest one in the world and will produce the new next-gen vehicle. Welcome @Tesla, welcome @elonmusk! #TeslaNuevoLeón pic.twitter.com/bKoWnLRoUk