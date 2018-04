Defensa del nuevo aeropuerto enfrenta a AMLO con Carlos Slim

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- El empresario mexicano Carlos Slim defendió el proyecto de construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), al destacar su importancia en cuanto a inversiones, empleos y desarrollo que provocará en el país, sobre todo en la zona nor-oriente del Valle de México.

Al exponer su visión sobre este proyecto en conferencia de prensa, señaló que la discusión del aeropuerto no debe ser si cuesta más o menos, “porque no es un coche lo que se está comprando, sino qué efectos va a tener la inversión” del proyecto.

“En mi vida he visto un proyecto que pueda tener tanto impacto económico en un área como lo es el Nuevo Aeropuerto. Es un gran detonador, sólo lo puedo comparar con el Canal de Panamá", señaló el directivo de Grupo Carso.

Por ello, enfatizó que suspender el proyecto del nuevo aeropuerto es suspender el crecimiento del país. Se calcula que la construcción del nuevo aeropuerto generará 60 mil millones de pesos en sueldos y salarios y 120 mil millones de pesos en la compra de insumos, subrayó el empresario.

Sobre si le preocupa la propuesta del candidato de la coalición Juntos haremos historia, Andrés Manuel López Obrador, sobre detener la construcción del nuevo aeropuerto, el empresario dijo: “temer, ¿temer qué? me preocuparía y me daría miedo por todo lo demás que viene”.

Dejó en claro que López Obrador no tiene por qué meterse, ahorita es candidato, “que haga sus estudios”, ésta es una decisión que se tomó hace cinco años o seis, es más, dijo, la decisión estaba tomada desde el sexenio del presidente Vicente Fox.

'Que lo haga con su dinero'

En respuesta, Andrés Manuel López Obrador dijo que la construcción de la nueva terminal aérea en lo que era el Lago de Texcoco no es un buen negocio para los mexicanos y que si él cree que es un buen negocio para él, “que lo haga con su dinero”.

Dijo que están utilizando a Slim “para tratar de contrarrestar el avance de nuestro movimiento. Pero no les va a funcionar. Seguramente le pidieron que saliera a dar esta conferencia. Seguramente Peña Nieto o Salinas, pero tampoco me preocupa mucho, no tengo pleito con él ni con nadie”, aseguró el abanderado de Morena desde Sonora.

Detonador de proyectos

Durante la conferencia de prensa, Slim expuso además que en los terrenos del actual aeropuerto se podrían realizar varios proyectos de carácter cultural y comercial, parques y aéreas recreativas, oficinas, departamentos y hoteles, zona universitaria, centros de tecnología y museos, entre otros.

Mencionó también que se requiere dejar de sobre explotar el acuífero de la cuenca del Valle de México, para que de esta forma se detengan los hundimientos de ésta y otras zonas, además de que se deben edificar presas de infiltración.

Consideró por otra parte que el nuevo aeropuerto debió de ser concesionado, debido a que representa el no utilizar recursos públicos, además de que con ello, se aceleraría su construcción y el costo sería menor.

“Que no se interprete que tengo interés en la concesión, ni en el desarrollo del terreno. Tengo interés en que se haga el desarrollo de este terreno y lo que hay que hacer es utilizar dinero privado, y el papel del gobierno es decir qué se debe de hacer”, expuso.