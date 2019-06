Responde La Luz del Mundo a la detención de Naasón Joaquín García

Katia Diéguez

Agencia Reforma

Guadalajara, México.-La Luz del Mundo negó las acusaciones que se hicieron en contra de Naasón Joaquín García, líder de la organización religiosa.

"Negamos de manera categórica las falsas imputaciones que se han realizado en contra del Presidente internacional de la Iglesia de la Luz del Mundo, nuestros hermano Naasón Joaquín García", dijo el área de comunicación de la institución.

Y agregaron que esperarán a que los sistemas de impartición de justicia de Estados Unidos trabajen para esclarecer el problema y confían en que se utilizará el principio de presunción de inocencia.

"Como Iglesia, rechazamos toda conducta que violente el debido respeto a la dignidad de las personas. Conocemos de primera mano y de toda nuestra vida, la conducta, honorabilidad y ejemplo del Apóstol Naasón Joaquín", agregaron.

Esta tarde, el Fiscal General de California, Estados Unidos, Xavier Becerra anunció el arresto de García por presunto tráfico de personas, producción de pornografía infantil, violación sexual de un menor, entre otros cargos.

We have arrested and filed charges against Naasón Joaquín García and his co-defendants in a major sex trafficking case. They are alleged to have committed 26 felonies while leading La Luz Del Mundo, an international religious organization. https://t.co/wPDDxNczSO