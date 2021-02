Delfina Gómez asume cargo de la SEP; Moctezuma a la embajada en EEUU

Gustavo García Olguin

MÉXICO.- A dos meses de que AMLO anunció el cambio, Delfina Gómez asumió, formalmente, cargo como secretaria de Educación en sustitución de Esteban Moctezuma, propuesto como embajador de México en Estados Unidos.

En conferencia mañanera, Gómez dijo que le llena de orgullo que el presidente haya pensado en ella y resaltó que pasaron 100 años para que un maestro llegara a la SEP.

"Este año se cumple el centenario de la SEP y por ella han pasado figuras increíbles como Vasconcelos y Torres Bodet, pero también hemos visto como perdía su alma y esencia. Pasamos de figuras a simples burócratas”.

"Sorprende que sea la primera vez que una maestra asuma la titularidad de la SEP. Yo viví las reformas desde el aula, frente al grupo. Por ello al preguntarme si esa experiencia me hace merecedora en el cargo, me contesto que no, pero sí me legitima", presumió.

“No pedíamos lujos, sólo lo mínimo, la respuesta fue la privatización. No olvidaremos cómo se nos estigmatizó, como se nos criticó en los medios de comunicación con una evaluación".

Moctezuma, pieza clave en Washington

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que interesa la relación con Estados Unidos por lo que se necesita a una persona como Esteban Moctezuma como embajador en Washington.

"Sí, de primera, nos interesa mucho esa relación (con Estados Unidos) y necesitamos a una persona como Esteban".

"¿Por qué el cambio entonces? Porque nos interesa una buena relación con Estados Unidos. Es estratégica esa relación por la vecindad, por geopolítica, decía un presidente o se le atribuye a Porfirio Díaz la frase según la cual 'pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos'. Yo diría ahora 'bendito México, tan cerca de Dios y no tan lejos de Estados Unidos'.

El Mandatario federal defendió el trabajo de Moctezuma al frente de la SEP:

"Nunca de había entregado tantas becas a estudiantes como ahora nunca en la historia del país, casi 11 millones de becas, desde preescolar a posgrado", acotó.

"Esteban ayudó a tener muy buena relación con el magisterio nacional, me acompañó en reuniones periódicas no solo con el SNTE, el sindicato nacional que han actuado con mucha responsabilidad los dirigentes, sino con la Coordinadora, la CNTE, que es un movimiento democrático en defensa de los trabajadores, nos vamos a seguir recibiendo una vez que pase la pandemia para mesas de diálogo para resolver problemas el SNTE, con la CNTE".

Ratificación como embajador

Mientras tanto, Moctezuma Barragán recordó que hoy comparecerá ante el Senado para que delibere sobre su ratificación como embajador.

"Por eso me vi obligado a presentar mi renuncia. Es un día de sentimientos encontrados. En materia internacional no hay relación más importante, Estados Unidos nos compra 8 de cada 10 exportaciones. No hay frontera más dinámica en el mundo, viven allá más de 11 millones de personas", expresó.

"Agradezco, señor presidente, haberme dado la oportunidad de coadyuvar con usted en importantes avances en materia educativa", indicó.

TE PUEDE INTERESAR:

Condones y pastillas, lo más vendido en San Valentín por comercio ilegal

Martha Bárcena se despide como embajadora de México en Estados Unidos

Explota camión cisterna en frontera Irán-Afganistán, más de 500 vehículos quedaron calcinados