Delincuente se va 'desconsolado' al no poder robar auto (Video)

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Un delincuente intenta asaltar a los ocupantes de un coche en México, sin embargo al no poder romper el vidrio pierde la batalla y se marcha derrotado.

De acuerdo con RT, dos ladrones de autos aprovechan el tráfico en la capital mexicana para cometer sus fechorías, pero esta vez uno de ellos corrió con muy mala suerte.

En Ciudad de México un transeúnte captó en video el momento en que dos delincuentes callejeros aprovechan el tráfico vehicular para asaltar a los conductores.

También te puede interesar: ‘Bud‘ podría convertirse en huracán en las próximas horas

Uno de ellos aprovecha la ventanilla abierta de uno de los coches detenidos para hurtar su interior. Mientras tanto, su compañero aborda otro coche, pero no corre con tan buena suerte: se topa con una ventana 'indestructible' y falla en su intento de romper el cristal del conductor.

Sin marcas de agua. pic.twitter.com/I27zQptHAc — Alertas Urbanas AU (@alertasurbanas) 9 de junio de 2018

Tras repetidos intentos no logra su objetivo y finalmente desiste y se retira derrotado sin prisa alguna.

Sentencian a ex policía líder del Cártel de Sinaloa

Extraditado en diciembre del 2016, a Estados Unidos por tráfico de drogas, el ex policía estatal Mario de la O López, fue sentenciado por un juez federal a 27 años de prisión.

Alias “El Flaco”, miembro del Cártel de Sinaloa, fue procesado por la Corte Federal de Distrito para el Distrito Este de Texas, por los delitos de Asociación Delictuosa, Contra la Salud y Lavado de Dinero. Mario de la O López fue de los 24 líderes de alto rango del Cártel de Sinaloa, junto con Joaquín el “Chapo”, Guzmán Loera e Ismael “El Mayo” Zambada García, informa el portal El Heraldo de Chihuahua.

El ex elemento de la entonces Policía Judicial del Estado, trabajaba junto con otros ex policías identificados como Sergio Garduño Escobedo, Jesús Rodrigo Fierro Ramírez, Arturo Shows Urquidi y Fernando Arellano Romero; los cuatro primeros, ex integrantes del Grupo de Órdenes de Aprehensión hasta el año 2004.

Dichos ex agentes formaban parte de la estructura del cártel de Sinaloa en Chihuahua, que encabezan Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo, e Ismael Zambada García, el Mayo, en la que también participan en esta entidad José Antonio Torres Marrufo -ya detenido en México- y Gabino Salas Valenciano, entre otros.