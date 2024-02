Demanda de Pío contra Loret de Mola se resolverán en dos meses

Mientras Carlos Loret de Mola aseguró que Pío López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, reconoció que los videos en los que aparece recibiendo dinero en sobres amarillos son auténticos, el exhibido sostuvo que será el juez quien resuelva el caso en dos meses.

El periodista, quien compareció ante el Juzgado 62 de lo Civil en la Ciudad de México a por la demanda por daño moral que presentó en su contra Pío López Obrador, lamentó que no preguntara a dónde fue a parar el dinero.

"Me quedé con muchas ganas de saber quién se quedó con esa lana porque lo que dice en el video es que esa lana era para la campaña presidencial de su hermano y como no hemos sabido durante estos años de qué vivió López Obrador durante tanto tiempo, esto nos puede arrojar luz" , planteó Loret de Mola.

Tras más de ocho horas de audiencia, el periodista advirtió que además David León Romero, quien también fue citado para comparecer, pues igualmente aparece en los videos, acusó ante la juez, que a su llegada, fue amenazado por Pío López Obrador, quien le dijo que se cuidara y cuidara a su familia.

Vamos saliendo de la audiencia por la demanda que puso en mi contra el hermano del presidente AMLO por presentar los vídeos donde recibe dinero en sobres amarillos. Pío López Obrador quiso hacer su mañanera: 8 horas en las que no pudo desacreditar ni desmentir nada. Terminó…

"Hoy me senté en el banquillo de los acusados. Los periodistas en este País somos sentados en el banquillo por la familia del Presidente mientras a los delincuentes se les dan abrazos. Eso sintetiza el estado de la libertad de expresión en México" , planteó.

Según la demanda interpuesta por Pío López, Loret de Mola debería pagarle 200 millones de pesos por haber presentado los videos en los que aparece recibiendo dinero en sobres amarillos y diciendo que todo es para su hermano.

Por su parte, Pío López Obrador, hermano del presidente, quien demandó al periodista Carlos Loret de Mola por daño moral, aseguró tener una afectación "psicobiológica social".