'¡Que demuelan mi casa!’, Xóchitl Gálvez reta otra vez a Morena

La aspirante presidencial del Frente Amplio por México (FAM), Xóchitl Gálvez, dijo temer por su seguridad, después de que Víctor Romo difundió la dirección de su domicilio en la Miguel Hidalgo, en la CDMX.

Gálvez retó a Morena a echar abajo su residencia ante la acusación de que carece de permisos de construcción.

"Los reto a que la demuelan. Estoy segura de que si me tiran mi casa, millones de mexicanos me van a abrir la suya. Que se haga público dónde vivo me pone en riesgo”. "La casa está completamente dentro de la ley. Yo sólo compré, no soy la constructora, ni mucho menos; yo compré en preventa" , alegó la senadora.

Demuelan mi casa, viviré en la de millones de mexicanos que me reciban con #PuertaxAbiertax.#DemuelanMesta pic.twitter.com/vKJkpn2lo3 — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) September 13, 2023

Según una denuncia de Víctor Romo, quien sucedió en la Alcaldía de Miguel Hidalgo a Xóchitl Gálvez, la casa de la hidalguense no cuenta con Aviso de Terminación de Obra ni con el permiso de Uso y Ocupación, por lo que no puede estar habitada. Durante su gestión, Romo nunca hizo públicas esas irregularidades.

Sin embargo, en una solicitud de uso y ocupación del inmueble, fechada en febrero de 2020, dirigida al subdirector de licencias de la delegación, Juan Carlos García, en tiempos en que Romo encabezó la Alcaldía, se establece que el inmueble cumple con la normatividad, según constató el medio de noticias Reforma.

"Tanto el proyecto como la obra realizada cumplen con lo establecido en el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal" , indica el escrito.

Víctor Hugo Romo aseguró ayer a Reforma que fue hasta que se ordenó una verificación cuando salieron las anomalías.

"Se desarrolla la obra, no hubo quejas vecinales, hasta que solicitan el uso y ocupación, en ese momento, tu servidor envía una verificación, donde salen anomalías, irregularidades de volumetría, de excedente de obra y, en ese momento, no se le otorga el uso y ocupación, en mi periodo" , declaró Romo.

Romo argumenta que la manifestación del permiso la había dado usted cuando era Delegada en Miguel Hidalgo - se le preguntó a Xóchitl.

"Si la manifestación es legal, no tendría por qué no darla. Yo no sabía, en ese entonces, que iba a dejar de ser Delegada y que iba a comprar otra casa. Di muchas manifestaciones. Que demuestre que es ilegal. Ese predio está dentro de la ley. Por eso los reto: si es ilegal, que la demuelan" , respondió.

- ¿Hay conflicto de interés de comprarse una casa de un fraccionamiento que usted autorizó? -se le insistió.

"¿Por qué va a haber conflicto de interés? Si fuera ilegal, estoy de acuerdo. Romo estuvo de Delegado cuando se construyó, a él se le entregó la terminación de obra”. “¿Por qué, si era ilegal, no la clausuró?" , dijo.

-¿Va a responder jurídicamente? -se le cuestionó.

"No. Que la demuelan y si quieren llevarse mi bici al corralón, también. Romo es un bandido y todo México lo sabe: dejó el parque Mexicanito a la mitad" , acusó.

Prevén multar a desarrollador

La Alcaldía Miguel Hidalgo informó ayer que la construcción de la casa de Gálvez no amerita demolición ni clausura, pero sí una multa económica al desarrollador y al Director Responsable de Obra (DRO), por no contar con un trámite de ocupación.

"El no realizar este trámite no amerita clausura, demolición ni aseguramiento del inmueble, sólo corresponde una multa económica, la cual se aplicaría al desarrollador y al Director Responsable de Obra, y no al comprador" , precisó.

Sin embargo, reconoció que no tiene autorización de uso y ocupación, con la cual la autoridad supervisa que la construcción esté en regla y pueda ser utilizada.

El Alcalde Mauricio Tabe dijo que revisarán la falta de dicho trámite, así como la responsabilidad de funcionarios de la Administración de Víctor Hugo Romo.

Con información de Reforma.