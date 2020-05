Denuncia diputada yucateca Dulce María Sauri que CFE le cortó la luz

CIUDAD DE MÉXICO.- La vicepresidenta de la Cámara de Diputados, la priista Dulce María Sauri, denunció que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) suspendió en su casa el servicio de energía eléctrica, a pesar de que en abril pasado pagó a tiempo el recibo.

En un video, la ex presidenta del PRI liga el corte injustificado en su domicilio con el hecho de que en días pasados la fracción del tricolor promovió un exhorto a la CFE para evitar cortes en el servicio durante el período de la pandemia.

Indicó que estimaron que no debería de haber cortes en el servicio durante el tiempo que durara la epidemia, pues es un problema mayor no tener el servicio cuando la gente está encerrada en sus casas y no tener lo más elemental.

"¡Qué casualidad que, habiendo presentado ese punto de acuerdo, la respuesta la encuentre haciendo que en carne propia estemos viviendo lo que miles de yucatecos viven día a día! Por eso es necesario que la Comisión Federal de Electricidad revise sus protocolos de actuación durante la pandemia", señaló la también ex gobernadora de Yucatán.

Sauri relató que este viernes 8 de mayo a las 11:30 horas se le fue la luz en su casa en Mérida y que creyó que era un apagón más de los que suelen haber en la zona.

Sin embargo, pasó el tiempo y su familia se percató que solamente en su casa no había el servicio eléctrico.

Mencionó que, tras comunicarse con las oficinas de la CFE, en su familia se llevaron la sorpresa de que le habían cortado la luz por falta de pago.

Indicó que el corte se hizo a pesar de que el pasado 18 de abril se había pagado el recibo, el cual se vencía el día 26.

Aunque se refiere a la CFE, en su denuncia Sauri no menciona el nombre del director de la empresa, Manuel Bartlett, quien fue uno de sus compañeros más cercanos cuando coincidieron en el senado en la bancada del PRI en el periodo 2000-2006.