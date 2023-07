Denuncia Xóchitl a AMLO por violar secreto fiscal

Xóchitl Gálvez, aspirante a encabezar el Frente Amplio por México, denunció este jueves 27 de julio ante la Fiscalía General de la República al actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Las acusaciones son por haber violado el secreto fiscal después de que reveló los contratos de la compañía de la que es propietaria.

La legisladora reveló este día en Ciudad Obregón, Sonora, que su equipo de abogados había presentado esta mañana la denuncia en la Ciudad de México.

La funcionaria declaró: "Hoy he presentado la denuncia en contra del Presidente de la República por haber revelado el secreto fiscal; por haber hecho público violaciones al código fiscal que prohíbe que una autoridad revele información fiscal confidencial"

El jefe del ejecutivo federal reveló hace una semana los contratos de la empresa de mantenimiento de Xóchitl, con compañías públicas y gubernamentales, por más de mil 400 millones de pesos.

Gálvez señaló un "encuentro con la sociedad civil" en Ciudad Obregón, durante el cual anunció que tomará "algunas precauciones para preservar su seguridad".

La política llegó a mencionar, en un ambiente marcado por constantes ataques a su persona alentados desde Palacio Nacional, que al mandatario no le convendría que ella resintiera alguna agresión.

"Al Presidente no le conviene que algo me pase, pero vamos a tomar algunas precauciones. Sí, voy a tomar algunas precauciones, pero no quiero vivir con miedo" compartió a sus seguidores.

También destacó que descalificaría la política de "abrazos, no balazos" manejada por la administración de AMLO.

Advirtiendo que "Sus abrazos, no balazos, son sencillamente un fracaso. Este País necesita alguien que ponga orden, que tenga las agallas suficientes para enfrentar la delincuencia. Acusarlos con su mamá no ha sido suficiente. Tiene al País vuelto en llamas por su irresponsabilidad, por su incapacidad".

Absolutamente nadie, ni los altos mandos del gobierno, tiene derecho de revelar datos confidenciales.



Por eso presenté una denuncia contra el Presidente @lopezobrador_ por violar el secreto fiscal y bancario en su conferencia mañanera.



¡Basta de utilizar tramposamente el poder! — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) July 28, 2023

Con información de Reforma.