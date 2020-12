Denuncian en redes retraso de Conacyt en pago a becarios

Ciudad de México.- Becarios del Conacyt denunciaron en redes sociales retraso en sus pagos de diciembre.

Con el hashtag #conacytnocumple comparten una carta suscrita por Edwin Triujeque, director de Becas de la institución, en la que se notifica a los becarios que por situaciones imprevistas por única ocasión no podrá realizarse el pago a tiempo.

"Resolveremos este problema a la brevedad para poder abonarle la cantidad correspondiente al mes de diciembre".

La carta lamenta "los inconvenientes que esto le pueda causar".

De acuerdo con el historiador Mario Fuente Cid, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, previo al anuncio del retraso habían recibido otro correo electrónico firmado por Triujeque, en el que se les aseguró que en el transcurso del lunes 7 de diciembre se realizaría el depósito.

En ese correo que también circula en redes, se lee: "Cabe aclarar que el pago de su beca no ha sido retenido ni retrasado. Atendiendo los compromisos de la presente administración y conforme a lo establecido en la Guía para Becarios Nacionales, éste se realiza, a más tardar, el quinto día hábil del mes".

"Ese primer correo llegó hace unos días, me parece que el domingo. Ayer llegó el otro, en el que no nos dicen fecha. Les contesté con unas caritas tristes, pero casi como un chiste, porque la comunicación con Conacyt es unidireccional, no te contestan los correos o tardan meses en hacerlo. No hay una nueva fecha, para mí el escenario no es alentador", explica Fuente Cid.

De acuerdo con el historiador, esta situación no se ha presentado con anterioridad. "Nadie que esté en Conacyt puede tener otro ingreso, todos dependemos de la beca. Nosotros firmamos un contrato, esta situación no debería estar pasando", indicó.

Esperan que el retraso se resuelva a la brevedad

Los becarios han advertido que no sólo se encuentran en etapa final de informes que exige el Conacyt, sino también están en vísperas del periodo vacacional, por lo que esperan que el retraso se resuelva a la brevedad.

Fui becaria Conacyt y vivía de la beca como tantos otros. Nunca me falló más allá de los 5 días. Recuerdo la angustia de ir al cajero y no ver nada de dinero, escribió Alma Maldonado.

Estoy sin gas, hace cinco meses el @Conacyt_MX no me han depositado mi beca, no puedo trabajar, legalmente esta prohibido, mi hija de 4 años y yo cenamos atún, se acabaron mis ahorros y sigo redactando mi trabajo final sin saber que comeremos mañana, dice José Luis Sixtos.

(Con información de El Universal y Reforma).