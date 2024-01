Denuncian a Guardia Nacional por abuso contra una menor de edad en Jalisco

Al menos tres elementos de la Guardia Nacional (GM) son acusados de presuntamente abusar sexualmente de una menor de 15 años la noche del pasado 12 de enero en el Municipio de Villa Guerrero en Jalisco.

Los hechos ocurrieron cuando la adolescente estaba bañándose y tres hombres "vestidos como soldados" entraron a su baño, comenzaron a golpearla en su cabeza y cuerpo, para luego jalonearla hasta el patio.

Una vez en ese lugar, cada uno de ellos presuntamente abusó de la menor, para luego dejarla tirada en el suelo.

"Me estaba bañando con la música del celular puesta, cuando de repente entraron al baño tres sujetos que iban vestidos como soldados y se me fueron encima (...) me dejaron tirada en el patio y fue en ese momento en el que me levanté y corrí para la calle" , relató la adolescente en su declaración hecha el pasado 13 de enero ante la Agencia del Ministerio Público Dirección Norte de Colotlán, con el folio CI: 7/2024 - J.