Descubren cadáver de Aseret enterrado en su domicilio; hermana bajo investigación

Aseret Sixtos, una joven de 26 años residente de San Luis Río Colorado, Sonora, fue encontrada sin vida y enterrada en su propia residencia después de haber estado desaparecida durante cuatro días. Las autoridades locales han identificado a su hermana menor, su cuñado y otro individuo como los principales sospechosos en este caso de feminicidio que ha conmocionado a la comunidad.

La investigación sobre la desaparición de Aseret se inició el pasado 8 de mayo, cuando su padre presentó una denuncia ante la Fiscalía del Estado al perder contacto con ella. Según la reconstrucción de los hechos realizada por las autoridades, este hallazgo macabro pone en el centro de la escena a los familiares más cercanos de la víctima como posibles responsables del crimen.

El padre refirió que Aseret había salido con un amigo tras perderle el rastro, pero una cámara de vigilancia registró que la joven regresó a su domicilio, ubicado en la Avenida Libertad y Calle 43, la madrugada del sábado 5 de mayo, de donde ya no volvió a salir.

Los presuntos responsables del feminicidio fueron identificados como Marien "N", de 21 años, la hermana de Aseret; André Mateo "N", de 23 años, su cuñado, Antonio de Jesús "N", de 32 años, quienes supuestamente ya esperaban a la joven al interior de su casa donde fue atacada y asfixiada.

Tras una serie de entrevistas, la Fiscalía indicó que surgió información que sugiere que Marien y André Mateo presuntamente planearon asesinar a Aseret con ayuda de Antonio de Jesús, con la intención de robarle 7 mil dólares que la joven había ganado después de trabajar en Alaska, Estados Unidos.

Los tres sospechosos fueron detenidos el pasado 11 de mayo por los elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), como probables responsables del delito de feminicidio.

Aseret fue velada por sus familiares el mismo día de las detenciones.

"Aseret, lamento no haber sido el mejor hermano, pero la promesa que te hice no la romperé, seguiré los consejos que me diste. Muchas gracias por todo lo que hiciste por mí, por salvar mi vida, por ayudarme cuando nadie más lo hizo", expresó uno de sus hermanos en redes sociales.

"Siempre las personas que más valen la pena son las que se van, y las que no sirven se quedan, nunca entenderé eso", agregó.