Desmienten a la FGR: juez no rechazó órdenes en caso Zambada-Cuén

Las autoridades judiciales aclararon que un juez federal no rechazó las solicitudes de órdenes de aprehensión relacionadas con el secuestro de Ismael ‘El Mayo’ Zambada y Héctor Cuén, como había afirmado la Fiscalía General de la República (FGR) en un comunicado previo.

En la primera conferencia denominada ‘contramañanera’, el magistrado Juan José Olvera López aclaró que el juez de control no rechazó ni negó las solicitudes de aprehensión, sino que fue la propia FGR quien decidió retirarlas tras detectar señalamientos del juez sobre inconsistencias en las pruebas presentadas.

Olvera explicó que el juez cuestionó contradicciones en los hechos y señaló imprecisiones en uno de los peritajes.