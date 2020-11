¿Qué implica la aprobación del Senado del uso lúdico de la marihuana?

Ciudad de México.- El Senado de la República aprobó la despenalización del uso lúdico, médico, industrial y de investigación de la marihuana, y le envió el dictamen a la Cámara de Diputados que, como instancia revisora, tendrá que aprobar la minuta o hacerle modificaciones antes del 15 de diciembre. Aquí te explicamos qué es lo que implica esta resolución del Senado.

"Queda permitido a personas mayores de 18 años consumir cannabis psicoactivo", señala el documento que finalmente pasó ayer, tras una discusión que se extendió por más de seis horas.

Con lo anterior, se aprueba el autoconsumo y el consumo personal, lo que en términos prácticos quiere decir que las personas que vivan solas podrán cultivar seis plantas y hasta ocho si viven más de dos consumidores en un mismo espacio, así como comprar y portar hasta 28 gramos de la yerba, es decir, una cajetilla de 28 cigarrillos, adquirida en establecimientos autorizados y regulados.

Se eliminarán antecedentes penales

El dictamen que aprobaron abre la puerta a la liberación de personas procesadas o sentenciadas por posesión simple; además, en un plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor del decreto, se deberán eliminar sus antecedentes penales.

"Se regula el cultivo, la transformación, la comercialización, la exportación e importación y el uso para fines de investigación de la cannabis. Se regula el uso médico y farmacéutico, y se establece en la Ley General de Salud", explicó el senador Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena.

"Con esta ley, las personas podrán acceder al cannabis bajo criterios claros, a través de licencias relacionadas exclusivamente con cultivo, transformación, comercialización, exportación, importación e investigación".

¿Qué pasa si excedes la cantidad de posesión permitida?

El dictamen que se aprobó ayer amplía de cinco a 28 gramos la posesión para autoconsumo, es decir, despenalizada y que no amerita sanción; de entre 29 y 200 gramos se convierte en posesión simple y amerita sanciones administrativas o multas de entre 5 mil y 11 mil pesos; de 201 gramos a 28 kilos, se le considera posesión para narcomenudeo, y lo regula la Ley de Salud; la posesión de más de 28 kilos se considera narcotráfico y su posesión ameritaría las penas establecidas en el Código Penal.

Se prepara un programa nacional de prevención y tratamiento de adicciones

Se contempla que en un plazo no mayor de seis meses, el Instituto Mexicano para la Regulación y Control del Cannabis deberá desarrollar un programa nacional de prevención y tratamiento de adicciones con énfasis en el no consumo de cannabis psicoactivo y no psicoactivo, enfocado a niños y adolescentes.

Los productos del cannabis no psicoactivo y sus derivados para usos industriales se podrán comercializar, exportar e importar con el objetivo de generar riqueza a los sectores desprotegidos; también pasa el uso medicinal del cannabis y se permite la investigación y desarrollo científico sobre la planta.

Legisladores a favor y en contra

El pleno también respaldó la propuesta de modificación de la senadora Beatriz Paredes Rangel (PRI), al artículo 47 de la nueva ley, en la que se señala que en el caso de licencias que se expidan para ejidatarios o comuneros, se requerirá la autorización de la asamblea ejidal o comunal.

La aprobación se dio entre aplausos y mostrando pancartas con la leyenda: "No a la criminalización, sí a la libertad", así como entre ruido de relojes despertadores que llevaban escrito: "Llegó la hora de regular".

📌 #HoyEnElSenado se analiza el dictamen que regula el uso del #Cannabis y sus derivados en #México.



Conoce los puntos de vista de las senadoras y los senadores #EnVivo.



🔴 https://t.co/kXBwPOtJIA

🔵 https://t.co/eTLt5qqVwv pic.twitter.com/q1HQTTLWnR — Senado de México (@senadomexicano) November 19, 2020

"No consideramos que sea positivo que esté al alcance de jóvenes, adolescentes y niños. Esta droga que, si bien respetamos el uso personal, tampoco trae nada de bueno para la persona el tener acceso a la misma", dijo Damián Zepeda (PAN).

Emilio Álvarez Icaza también votó en contra, tras reclamar que se está repitiendo el criterio punitivo prohibicionista que ha privado durante más de 80 años en el país: "Estamos avanzando en la despenalización, pero mantenemos un delito. Me parece un exceso que el Ministerio Público pueda entrar a tu casa para verificar si estás cumpliendo las condiciones en el número de plantas", dijo.

Los puntos clave

Fueron diversos cambios los que ahora deberá avalar San Lázaro, entre los que destacan está el aumento en la cantidad que será legal portar para autoconsumo y el aval a la investigación de la yerba.

y el aval a la investigación de la yerba. De acuerdo con la minuta, queda permitido a personas mayores de 18 años consumir cannabis psicoactivo.

Se puede comprar y portar hasta 28 gramos de la yerba, adquirida en establecimientos autorizados y regulados .

. Se aprueba el autoconsumo y el consumo personal a fin de que las personas que vivan solas puedan cultivar seis plantas y hasta ocho si viven más de dos consumidores en un mismo espacio.

Igualmente, se regula el cultivo, la transformación, la comercialización, la exportación e importación y el uso para fines de investigación.

Por otro lado, se regula el uso médico y farmacéutico, que se establece en la Ley General de Salud.

La iniciativa abre la posibilidad a la liberación de personas procesadas o sentenciadas por posesión simple de marihuana, indica la minuta.

También, en un plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor del decreto, se deberán eliminar los antecedentes penales de procesados por portación de la yerba.

La Cámara Baja, como instancia revisora, tendrá que aprobar la minuta; deberá hacerlo antes del 15 de diciembre.

La regulación del consumo de cannabis inició en 2016

En 2016, México comenzó a otorgar permisos para la importación legal de productos con cannabis para uso medicinal, y un año después aprobó dicho uso. Pero fue desde 2018, con el ascenso de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, cuando se activó el debate sobre la legalización en un país con una intensa actividad de los cárteles que, aunque ahora se especializan en otras drogas mucho más potentes, siguen controlando el mercado de la marihuana.

La iniciativa plantea como objetivo fomentar la paz y la seguridad de la sociedad, contribuyendo a la disminución del mercado ilegal del cannabis psicoactivo y con ello, del crimen organizado, la corrupción y la violencia.

Además, dice que las comunidades indígenas y campesinas tendrán una atención especial, ya que muchas han visto en el cultivo de la droga su única opción de vida, vendiéndola al crimen organizado.

(Con información de El Unviersal)