Hay que desterrar la corrupción: AMLO sobre trifulca en Querétaro

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que el país no deje de moralizarse para que no ocurran hechos como el del sábado pasado en el Estadio Corregidora de Querétaro, con la pelea entre barras de Gallos Blancos y Atlas y apuntó que se tiene que desterrar a la corrupción que dejó el periodo neoliberal.

El titular del ejecutivo señaló que se debe desterrar la corrupción ya que lo ocurrido en Querétaro son “resabios de los gobiernos neoliberales”.

“La paz es fruto de la justicia, hay que atender las causas, hay que combatir la desigualdad económica y social, hay que atender a los jóvenes, hay que desterrar la corrupción. Hay que evitar la desintegración de las familias… pero esto son resabios de los gobierno neoliberales, o de todo el periodo en el que se apostó por la corrupción, la impunidad y el abandono del pueblo” expresó el mandatario.