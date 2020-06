¿Cómo y a dónde podremos viajar cuando el semáforo lo permita?

Ciudad de México.- Especialistas del mundo en la industria turística, tan afectada por la pandemia del coronavirus Covid-19, coinciden en señalar que por lo pronto, los viajes serán más locales, rurales e íntimos.

Se estima que los italianos viajen por Italia, los alemanes por Alemania, los españoles por España y los mexicanos por México. De hecho ya hay una campaña que evocando al #QuédateEnCasa están incentivando hacer turismo en el país con el #QuédateEnMéxico.



Además de practicar turismo local, los viajeros optarán por ir a los sitios cercanos a casa, a los que puedan llegar a bordo de su automóvil incentivando con ello el turismo carretero. Viajar solo, con la familia núcleo e incluso con esa mascota que también ha padecido con el tema del encierro, así como evitar multitudes serán temas prioritarios.



A la hora de planear una escapada, en primer lugar estarán aquellos destinos turísticos en los que se pueda disfrutar del aire libre, hacer caminatas o alguna ruta en bicicleta, ya que eso permitirá, además de mantener el distanciamiento social, curar la resaca del encierro.

Los Pueblos Mágicos cercanos a las grandes urbes podrían recibir más visitantes de lo normal, tan pronto se tornen en verde los semáforos de los estados donde se encuentren.



Para hospedarse, la opción serán las casas de alquiler, los hoteles pequeños que reduzcan al máximo el contacto con mucha gente y las firmas que se están acatando protocolos de sanitización.



Aunque es cierto que los mexicanos nunca dejan de soñar con la playa. De acuerdo con estudios de Booking, Despegar y Expedia, las búsquedas de hospedaje para el segundo semestre del año están centradas en Cancún, Riviera Maya y Puerto Vallarta, y detrás de ellos aparecen Mazatlán, Los Cabos y Huatulco.



Mundo Joven, por su parte, señala el interés de los viajeros más inquietos por recorridos en Oaxaca, Chiapas y Yucatán.

Más allá de las fronteras. Los europeos también están buscando viajes más rurales y elegirán aquellas playas en las que se procure la tan ansiada sana distancia. Aunque, la Organización Mundial del Turismo (OMT) prevé un declive anual en la llegada de turistas internacionales de entre el 60 y el 80 por ciento, una cifra que se traduce en la pérdida de más de 80 mil millones de dólares en ingresos, de acuerdo con su portal oficial.



Peter Cerdá, vicepresidente para la región de las Américas de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés), reconoció hace unos días a través de una videoconferencia con varios medios latinoamericanos, que la confianza de los viajeros no se recuperará inmediatamente.



"Los vuelos no se van a llenar, eso llegará con el tiempo, hasta que tengamos la confianza del pasajero y para eso hay que dar garantías de que viajar es seguro. Mientras, tendremos que coexistir con el Covid-19 hasta que se encuentre la vacuna", expresó.



Agregó la importancia de ceñirse los protocolos que dictan registros previos, escaneo de temperatura corporal, uso de cubrebocas dentro de cabina y estrictas medidas en cuanto al servicio de catering a bordo, por ejemplo.



De igual forma, se aplicarán protocolos en hoteles, restaurantes, museos, parques y otros sitios turísticos.



Sin embargo, la seguridad global tendrá que construirse con ayuda de los viajeros: siendo empáticos con los demás y responsables de la salud personal por el bienestar de todos.



"La nueva normalidad exige ser viajeros más responsables con el entorno social y la salud colectiva. Es un parteaguas para la historia del turismo, pero por nuestra propia seguridad y supervivencia, tendremos que adaptarnos y evolucionar", señaló en entrevista Jorge Baruch, médico responsable de la Clínica del Viajero de la UNAM.



En medio de este panorama, los expertos coinciden en que: "No dejaremos de viajar".