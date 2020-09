Especial: ¿Por qué quieren destituir a consejera electoral?

Ciudad de México.- La consejera Norma Irene de la Cruz Magaña nunca informó al Comité Técnico de Evaluación de aspirantes al Instituto Nacional Electoral (INE) que tenía doble nacionalidad y había representado al Reino Unido en observaciones electorales en el extranjero.

Actores políticos coincidieron en que la consejera debe renuncia por incumplir los requisitos puestos en la convocatoria para renovar consejeros del INE.



"Tendría que asumir una posición ética y renunciar", consideró el senador Juan Zepeda. "Si omitió sus datos deberá renunciar al cargo, y si el Comité no advirtió tal hecho también se debe cumplir la ley", planteó Ángel Ávila, representante del PRD ante el INE.



De la Cruz alegó en una carta que sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) validaban su nombramiento, pese a que dichas resoluciones no aplican en su caso.

La consejera impugnada sostuvo que una sentencia de agosto de 2018 sobre consejeros locales le daba validez a su cargo, cuando el suyo es de carácter nacional.



También aludió a otra resolución de febrero pasado que atendió una queja específica de un ciudadano peruano que aspiraba a ser consejero; sin embargo el fallo no resulta extensivo para el caso de la consejera.

Fue observadora ‘extranjera’ en las elecciones mexicanas

La recién elegida consejera electoral, Norma Irene de la Cruz Magaña, habría incumplido requisitos que marca la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para ocupar ese cargo.

La norma exige ser ciudadano por nacimiento, "que no adquiera otra nacionalidad" y haber residido en el país durante los últimos dos años, salvo la ausencia en servicio de la República por un tiempo menor de seis meses.



Sin embargo, apenas en junio de 2018, De la Cruz Magaña fue parte de los "visitantes extranjeros" aprobados por el propio INE como observadores internacionales en la elección federal de ese año.



Según constancias del INE, la ahora consejera fue acreditada como "consultora" de Reino Unido. Previamente, De la Cruz Magaña, quien según fuentes está casada con un británico, tuvo que entregar la documentación respectiva para acreditarse como "visitante extranjero", lo que implicaría que tiene doble nacionalidad.

Previamente, en 2015, la Licenciada en Periodismo y Comunicación Colectiva por la FES-Acatlán de la UNAM, también representó a Reino Unido como observadora electoral en los comicios locales de Ucrania.

Se defiende con normas que no le aplican

Norma Irene de la Cruz Magaña justificó su designación como consejera del INE con base en una resolución del Tribunal Electoral federal (TEPJF) que no la eximía de cumplir con el requisito de no tener doble nacionalidad.

De la Cruz afirmó que cumplió con todos los requisitos y argumentó que el TEPJF, en una resolución estableció expresamente que la existencia de una doble nacionalidad de un ciudadano mexicano no lo limita para ejercer el cargo de consejero electoral.



Sin embargo, ésta no aplica para su proceso de designación, ya que dicha sentencia fue promovida por un ciudadano para impugnar la convocatoria para ser consejero del Organismo Público Electoral Local (OPLE) de Aguascalientes.



El requisito relativo a la residencia en México durante los últimos dos años, también está en entredicho, ya que según su currículum, el último cargo que desempeñó en México data del periodo 2000-2001, como asesora del entonces senador Rutilio Escandón.



Desde 2005, la consejera comenzó a laborar en el extranjero.



"A pesar de que toda mi experiencia ha sido en el exterior, en los últimos 15 años nunca he dejado de seguir el proceso político y la evolución del sistema electoral mexicano, porque como lo dije antes, por muchos años ha sido un referente de buenas prácticas", expresó el pasado 23 de julio al ser entrevistada por diputados, como parte del proceso de selección.

Quién es Norma Irene de la Cruz Magaña

Edad: 44 años.



Formación: Maestría en Gestión del Mantenimiento de la Paz por la Universidad de Turín, Italia; y Licenciada en Periodismo y Comunicación Colectiva por la FES Acatlán, UNAM.



Experiencia: Asesora Técnica Electoral, de la Comisión Nacional Independiente Electoral de Somalia (2019) y Coordinadora de observadores en Misiones de observación Electoral de la Unión Europea (EOM EU) en Perú (2020), El Salvador (2019-2018) y Gambia (2017).

(Con información de Reforma).