Destitución de Eréndira Sandoval no fue una venganza: Félix Salgado

CHILPANCINGO, Gro.- La destitución de Irma Eréndira Sandoval Ballesteros como Secretaria de la Función Pública (SFP), no se trató de una venganza política por su presunta intervención en el proceso interno de selección del candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero, afirmó el senador Félix Salgado Macedonio.

En entrevista Salgado Macedonio dijo que la destitución de Sandoval Ballesteros no tiene nada que ver con el proceso electoral, donde su grupo político intentó colocar como candidato de Morena a la gubernatura a su hermano, el ex súper delegado del gobierno federal, Pablo Amílcar Sandoval Ballestarios. Afirmó que la destitución de Sandoval Ballesteros es un "legítimo derecho" que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador de hacer los cambios en su gabinete. Afirmó que López Obrador no intervino en el proceso electoral en Guerrero. A la extitular de la SFP y a su hermano, el exsúper delegado, se les relaciona con la filtración de la carpeta de investigación donde se le acusa a Salgado Macedonio por el delito de violación sexual.

Tras la publicación de esa denuncia, la candidatura de Salgado Macedonio comenzó a complicarse. Organizaciones de mujeres feministas, incluídas de Morena, exigieron que no se designara como abanderado. También surgieron otras denuncias, que provocaron que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena ordenara reponer el proceso de selección del candidato en Guerrero, sin embargo, Salgado Macedonio fue incluido y Pablo Sandoval se descartó.

Al final Salgado Macedonio fue nombrado el candidato de Morena a gobernador, pero sólo hizo 15 días de campaña, porque el Instituto Nacional Electoral (INE), le canceló su registro por no reportar sus gastos de precampaña.

En sustitución, Morena nombró a Evelyn Salgado Pineda, la hija de Salgado Macedonio. Salgado Macedonio reconoció a Sandoval Ballesteros y dijo que hizo un buen trabajo como titular de la SFP. "No, nada de eso, de ninguna manera, a mí me parece que hizo un buen trabajo, es una mujer valiente, honesta y trabajadora; yo le hago un gran reconocimiento a ella, mi paisana Irma Eréndira Sandoval Ballesteros", dijo el senador. Cabe recordar que tras la remoción de Irma Eréndira, Salgado Macedonio posteó un mensaje en su cuenta de Twitter el mismo día, lo que algunos interpretaron como una "indirecta". En el mensaje publicó una foto suya sonriendo, acompañada del siguiente texto: "La sonrisa es el espejo del alma, la única capaz de mover lo inconmovible. Siempre debe haber un motivo para sonreír. Les mando un fuerte abrazo a todas y todos. ¡Hay toro!".